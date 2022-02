A japán mókusok bolondgombát esznek

Forrás: Frontiers in Ecology and the Environment

A földi növényvilág valószínűleg nélkülözhetetlen segítőtársai a gombák: a gombafonalak olyan tápanyagokat tudnak felvenni a talajból, amelyre a növények képtelenek, s így a gyökerekkel összekapcsoltan lehetővé teszik például a fák életét.

A Kóbei Egyetem kutatója, Kendzsi Szuecugu professzor, és egy fotós, Koicsi Gomi japán mókusokat (Sciurus lis) figyeltek meg, amint az ember számára mérgező légyölő galócát, párducgalócát falnak jóízűen Japán Naganó prefektúra egy erdőségében. Egy mókust néhány nappal később újra láttak párducgalócát enni, ez pedig azt jelezte, hogy a mókusokra nézve nem lehetnek mérgezőek e galócák. A felfedezésről a Frontiers in Ecology and the Environment szakfolyóiratban számoltak be.

E gombákat talán leginkább sámángombaként ismerjük, mivel a hallucinogén méreganyagaik miatt a különböző népek sámánjai az egész északi féltekén, évezredek óta bőségesen fogyasztották. Ehhez köthető a bolondgomba elnevezésünk is, amely nem a gomba, hanem az azt elfogyasztó állapotára utal. E gombák olyan jellegű hallucinációkat okoznak, amit például az Alice csodaországban c. gyerekkönyvben is találhatunk.

A gombák spórái, úgy tűnik, sértetlenül átjutnak a mókus emésztőrendszerén, és ezzel a mókusok hozzájárulnak a gombák terjesztéséhez, s így az erdők fenntartásához is.

Párducgalócát falatozó japán mókus Forrás: Frontiers in Ecology and the Environment

A helyzetből adódik a régi kérdés is: mi lehet a gombák méreganyagainak ökológiai szerepe? Egyik feltételezés pont az, hogy a gombákkal táplálkozó állatokat távol tartsák, ám úgy tűnik, a gombák néha hasznot is húznak abból, ha egy állat megeszi őket. Elképzelhető, hogy a méreggel szemben ellenálló mókus és a gomba egy kölcsönös hasznon alapuló kapcsolatot épített ki az evolúció során, s emellett ugyanezek a mérgek más, a gomba számára nem hasznos állatokat távol tudnak tartani.

Persze számos kérdést kell még megválaszolni, legfőképp azt, hogy mi teszi lehetővé e mókusok számára a mérges gombák fogyasztását? Mennyire fontosak a mókusok a galócák terjesztésében? Miként járul ez a kapcsolat hozzá az erdőkben kialakuló gomba-növény gyökérkapcsolatok révén az ökoszisztémához?