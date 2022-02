Hány fafaj él a Földön?

A világ több mint 100 tudósa vett részt abban a nagyszabású felmérésben, amely a bolygónkon jelenleg élő fafajainak számát határozta meg, minden eddiginél pontosabban.

Az eredmények alapján mintegy 73 ezer fafajunk van, s ebbe már beleszámolták azt, a becslés alapján 9200 fajt is, amelyet még nem fedeztünk fel. Ez a szám 14 százalékkal magasabb, mint a korábbi fajszám. A még felfedezésre váró fajok valószínűleg igen korlátozott élőhelyen fordulnak csak elő, és nagyon ritkák lehetnek, ezzel pedig az is együtt jár, hogy fokozottan veszélyeztetettek – ez annak ellenére is biztosan elmondható, hogy még nem ismerjük őket.

A Michigani Egyetem beszámolója szerint a világ terepi fafaj-felméréseinek összesítése után 64100 már ismert fajt tudtak azonosítani. Az egyes terepi felmérések során valaki személyesen az erdőkben járt (sokan, sokfelé) és feljegyezte a fák adatait, beleértve a faj mellett az adott fa méretét is például. Az így begyűjtött rengeteg adatból úgy kellett összerakni a globális adatbázist, mint egy kirakóst. E folyamat során persze nemcsak az volt a feladat, hogy összeadják az egyes adatbázisokban lévő fák számát, hanem az is, hogy minden faj nevét ellenőrizzék, mert nem ritka, hogy egy fajnak több neve is elterjedt a különböző helyszíneken. Az alapos ellenőrzést követően kapták meg a végleges számot.

Ezeket az adatokat azután speciális statisztikai módszerekkel elemezték, hogy kiderüljön az egyes élőhelytípusokhoz (mint a trópusi esőerdő, vagy a szavanna) köthető fajszám, s ebből az adatból tudták kikövetkeztetni, hogy hány olyan faj lehet még, amelyet eddig nem fedeztünk fel. Az elemzésben használt technika alapját még Alan Turing fejlesztette ki, a második világháború idején az Enigma feltöréséhez kidolgozott módszer továbbfejlesztése segítette most a dendrológus kutatókat.

A nagyon konzervatív becsléssel kapott összesített számadat 73274 fafaj lett, több mint 9000, még felfedezés előtt álló fajjal!

A még nem felfedezett fafajok több mint 40 százaléka Dél-Amerikában él, és a kutatók nem győzték hangsúlyozni, hogy mennyire különleges helyzetű e kontinens. Az új fajokra az Amazonas-medencéjében és az Andok különböző magassági régióiban is rábukkanhatnak majd. „Az eddig ismert mintegy 27 ezer dél-amerikai fafaj mellett még kb. 4000 várhat felfedezésre” – mondta Peter Reich ökológus, a PNAS-ben megjelent tanulmány egyik rangidős szerzője. Ez is rendkívül fontossá teszi a dél-amerikai erdők védelmét, hisz mind a fakivágások, mind a tűzvészek egy pillantás alatt eltörölhetnek még fel sem fedezett fajokat.

„A fák gazdagságának és sokféleségének kimerítő ismerete alapvető fontosságú ahhoz, hogy megőrizzük a működő ökoszisztémákat” – tette hozzá Roberto Cazzolla Gatti, a Bolognai Egyetem szakembere, a kutatás vezetője.