Drótcsapdák és sörétek Zambia oroszlánjaiban

Zambia egy részén engedélyezett a trófeavadászat, az így szerzett bevételből természetvédelmi feladatokat finanszíroz az ország. A Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) biológusa, Paula White mintegy 10 évvel ezelőtt ilyen vadászat során elejtett oroszlán koponyáját vizsgálta meg egy olyan munka keretében, amelynek során a legálisan elejtett állatok csontjai és bőre elemzésével a természetvédelmi törekvések hatásait mérte fel.

A kérdéses koponya felmérésekor egy olyan, V alakú bemélyedésre bukkant az egyik szemfogon, amilyet természetes kopás nem hozhatott létre. A következő hónapok során azonban egyre több ilyen nyomot talált az oroszlánfogakon. Csak néhány évvel később jött rá, mi okozza: egy fogságban tartott oroszlánt látott, amint a drótkerítést rágta; White ebből arra következtetett, a vadászzsákmányokon talált nyom drótcsapdák átrágásakor keletkezhetett.

A drót rágásától keletkezett nyomok a fogakon. Forrás: UCLA / Paula White

A természetvédelmi területeken élő oroszlánokon rengeteg, illegális csapdázásra utaló jelet ismert fel.

White, aki a Zambiai Oroszlán Projekt vezetője, elmondta, döbbenetes volt ráébredni, hogy milyen sok oroszlán kerülhet e drótcsapdák fogságába. A következő 5 évben keresztül-kasul bejárta Zambiát, és rengeteg állat fogáról, bőréről készített fotókat, amelyeket azután egy paleobiológus-fogszakértő kollégája, Blaire Van Valkenburgh segítségével elemzett. A korábbi becslések Zambiában 5-10 százalékos csapda miatti sérülési arányt feltételeztek az oroszlánoknál, a leopárdokról nem volt adat. Most összesen 112 oroszlán és 45 leopárd fogait mérték fel, s kiderült, hogy a természetvédelmi területeken élt oroszlánok 37, a leopárdok 45 százaléka drótcsapdák nyomait viseli!

Drótcsapda Forrás: UCLA / Paula White

Az eredményeket a Frontiers in Conservation Science szakfolyóiratban tették közzé a kaliforniai kutatók. Feltételezhető azonban, hogy ennél is nagyobb a baj, és még sokkal több nagymacska esik áldozatul az illegális és kegyetlen drótcsapdáknak. Emellett 30 állat koponyacsontjában söréteket is felfedeztek, 13 oroszlánnak pedig egyszerre volt drótcsapdából és sörétekből eredő sérülése. A drótcsapdákat orvvadászok és a területüket védők egyaránt alkalmazzák, a sörét elsősorban a területvédelem kapcsán, az állatok elijesztéséhez használt módszer.

E sérüléseket, ha túléli a nagymacska, utána sokkal kisebb esélye van a sikeres vadászatra, akár az elfertőződő mély sebek, a meggyengült fogak, akár az ólommérgezés miatt.

A koponyát ért sörétek nyomai. Forrás: Frontiers in Conservation Science

A kutatók a megdöbbentő adatok láttán javaslattal is előálltak: a legális trófeavadászat során elejtett állatok maradványait a vadásznak legyen kötelező bemutatnia hozzájuk hasonló szakembereknek, akik ezek alapján valósabb képet kapnak az egyébként sebezhető természetvédelmi státusú nagymacskákról.

White eddigi zambiai munkája nyomán már sikerült javítani az országban az oroszlánok természetvédelmi helyzetét azzal, hogy kétharmadával csökkentették az oroszlánokra kiadott vadászati engedélyek számát, és csak az öreg állatok kilövését engedélyezték. Azonban az orvvadászat és a területvédelem továbbra is súlyos probléma. A kutatók bíznak abban, hogy az orvvadászat elleni intézkedéseknek a következő 10 évben már észlelhető hatásuk lesz, és kevesebb hasonló sérülésnyomot találnak majd az újabb felmérések során.