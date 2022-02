Szivacskertek élnek a sarki tengeri hegyeken

Egy német kutatócsoport tette közzé a Nature Communications folyóiratban azokat a felfedezéseket, amelyeket a sarki tengerfenék vizsgálata során tettek. Az Alfred Wegener Intézet kutatója, a vizsgálatok vezetője, Dr. Antje Boetius elmondta: „A Langseth-hátság kialudt vulkánjain nagy kiterjedésű szivacskerteket találtunk, de nem tudtuk, mivel táplálkoznak.” A kutatócsoportnak azonban sikerült kiderítenie, hogy annak köszönhetően maradnak életben a szivacsok, hogy olyan baktériumok élnek velük szimbiózisban, amelyek képesek a régi szerves anyagok újrahasznosítására. Ennek segítségével a tengeri hegyek korábbi, már rég elpusztult lakóinak maradványaiból szerzik be a szükséges tápanyagokat.

A szivacsokat az egyik legprimitívebb létforma képviselőinek tartják, azonban a világ összes tengerében igen elterjedtek. Sokuk él szimbiózisban számtalan mikrobával, amelyek tápanyagot, kórokozók elleni védelmet adnak vagy épp a szennyeződések eltakarítását végzik a szivacsokon. Ugyanez a helyzet az északi sarkvidék Geodia szivacsaival is.

A kutatásból kiderült, hogy e tengeri hegyekből sok ezer évvel ezelőtt tápanyagok szivárogtak, amelyek igen gazdag élővilágot tartottak el, később a tápanyagok elfogytával kihaltak, ám a szerves maradványaik elegendőek ahhoz, hogy a mai szivacskerteket táplálják!

A szivacsokkal együtt élő mikrobák elemzése megerősítette ezt az elképzelést: olyan génekkel rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően képesek a környezetből felvenni és hasznosítani a szerves anyagokat.

A Langseth-hátság az Északi-sark közelében, állandó jégtakaró alatt húzódik, és a normál tápanyagok csupán e szivacskertek igényeinek egy százalékát adhatják. Ez azt is jelenti, hogy a mostani szivacskertek ideiglenesek csupán, bár igen fajgazdagok, például számos lágykorall is található itt. Ha azonban elfogynak a korábbi élőlények nyújtotta tápanyagok, ez a jelenleg gazdag kis ökoszisztéma is eltűnik majd.

A nyitóképen látható szivacsokon és a tengeri csillagokon túl itt láthatunk néhány apró rákocskát is (pirosas színben) Forrás: Alfred-Wegener-Institut / PS101 AWI OFOS system

Soha ezelőtt hasonló életközösséget nem láttak még a sarkvidéken, és fontos, hogy még akkor megismerjük ezeket, mielőtt a sarki jég végzetes mértékű olvadása miatt átalakul az egész élővilág ebben a hideg óceáni környezetben.