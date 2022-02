Fakó keselyű bukkant fel hazánkban

Először egy ottani dolgozó fotózta le a madarat, a napokban ellátogattunk a helyre, ahol hatalmas örömünkre sikerült szemügyre venni a hazánkban ritkán előforduló ragadozó madarat. Hollók, szürke varjak nagy serege szidalmazta reptében, éppen a szeméttelep közelében fekvő erdei fenyőfán keresett menedéket a madár.

Hollók szidalmazzák a fakó keselyűt. Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A keselyűk jó száz évvel ezelőtt sokkal gyakoribbak voltak hazánkban, akkor még az alföldi rónaságon is akadt bőven elhullott állat. A fajra jellemző, hogy nagy magasságban kering, szemmel tartják egymást, és ha valamelyikük éppen zuhanni kezd egy helyre, követik a többiek, így szereznek tudomást az elhullott állatokról.

Veszprém megyében Hertelendy Gábor 1942. április elején a sáskai kopárosok felett 16 fakó keselyűt látott körözni! Korunk madarászai mindig pártázzák a légteret, hátha keselyű jelenik meg felettük. Persze ilyen nagy számban idehaza, szinte már lehetetlen lenne megfigyelni. Holott a szomszédos Horvátországban a visszatelepítése is folyik a fajnak, és szép eredményeket értek el vele. További érdekesség, hogy magyar szakemberek is részt vettek Krk szigetén a rádiótelemetriás jelölésben. Egy jeladós madár már átvonult a magyar légtérben, tehát nem lehetetlen vállalkozás, hogy keselyűt lássunk. Igaz, ezek a madarak nagy magasságban repülnek.

A fakó keselyű telepesen költ, fészkét általában sziklára építi, a spanyolországi Monfragüe Nemzeti Parkban tanulmányozható talán legjobban a faj, itt nagy számban van jelen. Szerencsére költőállománya az utóbbi időben növekvő tendenciát mutat.

Magyarországon fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi eszmei értéke 250 000 forint.