Egyszer volt -35 Celsius-fok Magyarországon

A földi mérések alapján 1983. július 21-én az antarktiszi szovjet Vosztok állomáson volt a Földön valaha mért legalacsonyabb természetes hőmérséklet: -89,2 Celsius-fok. Bár ez számunkra elképzelhetetlenül hidegnek tűnik, a magyarországi rekord hallatán is bizonyára kiráz minket a hideg: 1940. február 16-án mindössze -35 Celsius-fokot regisztrált a Meteorológiai és Földmágnességi Magyar Királyi Központi Intézet Miskolc-Görömbölytapolcán.

„Európa legnagyobb részét igen hideg, sarkvidéki eredetű levegő borítja be, de Közép-Európa északnyugati részei felől valamivel kevésbé hideg levegő kezd előrenyomulni és hazánk északi megyéiben már kisebb havazásokat is okozott. A hideg az egész országban, különösen azonban a keleti megyékben rendkívüli mértéket öltött” – írta a Napijelentés kiadvány 1940. február 16-án, amelynek úgynevezett hójelentés rovatában egy ábra azt mutatja, hogy ezen a napon az ország szinte egész területét 20-70 centiméter hó borította, miközben a balatoni jég vastagsága 34-48 centiméterre hízott. A jelentés arra is kitér, hogy hazánk keleti, északkeleti részén -20 Celsius-fok alatti, míg az északkeleti megyékben -30 Celsius-fok körüli értékeket mértek, amit az Országos Meteorológiai Szolgálat is felidéz.

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor -30 Celsius fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála Magyarországon. Összeszedtük a met.hu adatai alapján hazánk hőmérsékleti rekordjainak abszolút listáját a mérések kezdete, 1890 óta:

• 1929. február 10. Kecskemét (Miklóstelep): – 30 °C

• 1929. február 11. Kecskemét (Miklóstelep): –33 °C

• 1929. február 22. Siófok: –30,2 °C

• 1940. február 16. Miskolc: –35,0 °C

• 1942. január 23. Putnok és Tatabánya (Bárhida): –30,0 °C

• 1942. január 24. Baja: –34,1 °C

• 1942. január 25. Putnok: –30,5 °C

• 1940. február 17. Putnok: –32 °C

• 1940. február 18. Putnok: –33,6 °C

• 1940. február 19. Putnok: –32,4 °C

• 1987. január 13. Paks: –30,3 °C

• 2003. január 12. Zabar: –31,9 °C

Hazánk legmelegebb napját 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason, ami +41,9 Celsius fokot jelentett. Ez alapján nem kevesebb, mint 76,9 Celsius-fok a legszélsőségesebb hőmérsékletek közti tartomány értéke Magyarországon.