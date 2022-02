Hallókészülék pókok számára

A Jian Zhou vezette kutatócsoport a kerekhálós hídi keresztespók (Larinioides sclopetarius) esetében nemcsak azt állapította meg, hogy ez az állat hall, hanem azt is, hogy hálóját hallókészülékként használja. A kutatási eredmények hamarosan megjelennek majd a PNAS hasábjain, addig is a biorXiv preprint szerveren olvasható a tanulmány.

Számos pók érzékeli a hangok rezgéseit a lábaikon lévő érzőszőrök segítségével, illetve érzi meg a rovarok (a zsákmányaik) keltette gyenge vibrációt a hálójuk szálain. A kutatók gyanakodtak, hogy a hídi keresztespók szokatlan módon használhatja a hálóját, ezért vizsgálat alá vették. Ehhez vadon begyűjtött egyedeket használtak, amelyeknek a laborban fakeretek álltak rendelkezésre, amelyhez a hálójukat erősíthették.

Mivel a pókháló igen finom és könnyű anyag, ezért a levegő rezgéseit képes átvenni, akkor is, ha hangrezgésekről van szó. A számítások szerint az ultrahangtól az infrahangig nagyon tág tartományra rezdülnek be maguk a kerekhálók is.

A kutatók most úgy irányítottak 100-tól 10000 hertzig terjedő frekvenciájú hangokat a laborban lévő pókok hálójára, hogy a pók maga ne hallhassa a hangot, vagyis azokat az állat közvetlenül a levegő rezgései révén nem volt képes észlelni. A hálója azonban megrezdült (a rezdüléseit egy speciális mérőeszközzel rögzítették), a háló közepén ülő állat pedig a hallókészülékként használt háló segítségével képes volt az így felerősített és közvetített rezgéseket érzékelni. Ez úgy derült ki, hogy a pókokról videók készültek, amelyek során a hangok hálón át közvetített rezgéseire adott reakciókat látni lehetett: a pók a legtöbb esetben összehúzta magát, lelapult, ha megszólalt a hang.

Későbbi vizsgálatokkal kiderült, hogy a pók a számára is jól hallható hangot 10 méter távolságból is érzékelte, ráadásul különbséget is tudott tenni egyes hangok közt: másképp reagált a ragadozóitól eredő hangokra, és másképp a zsákmányaitól érkezőkre.

A hídi keresztespók azzal, hogy a hálóját a hallása kiterjesztésére használta, jelentősen megnövelte azt, hogy mennyi hangot képes érzékelni. A pókok hálói sokkal nagyobbak mint maga az állat, nem egy esetben akár tízezerszer is nagyobbak nála, egy ekkora „hallókészülék” pedig igencsak sok előnyt jelenthet a pók számára. Valószínű, hogy a módszert számtalan más pók is használhatja, így a most feltártak csupán a jéghegy csúcsát jelenthetik.