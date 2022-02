Európa tetején – Svájc „legjei”

Jungfraujoch: Európában a legmagasabb helyen lévő vasútállomás

Interlaken térségében három híres hegy, az Eiger, a Mönch és a Jungfrau emelkedik. Az „Európa teteje” néven reklámozott Jungfraujoch valójában nem hegycsúcs, hanem a két magasabb csúcs, Jungfrau és Mönch között húzódó nyereg, ahova látogatóközpontot építettek. Ha nem is vagyunk Európa tetején, de itt, 3454 méteren található Európa legmagasabb vasútállomása, ahova Interlakenből két átszállással, azaz három kis hegyi vasútjárattal lehet feljutni mintegy két és fél óra alatt.

Kiépítése rendkívül költséges volt, mint ahogy a folyamatos fenntartása is az. A vasutat 1896-ban kezdték építeni és 16 éven keresztül kizárólag kézi erővel, óriási erőfeszítéssel haladt a munka. A pálya végül 1912-re készült el, számos pénzügyi és technikai problémát leküzdve.

Jungfrau Forrás: Kisgyörgy Éva

Pilatus: a legmeredekebb hegyi vasút

Alpnachstad városából indul a világ legmeredekebb fogaskerekű vasútja, a Pilatus Bahn, ami 30 perc alatt ér fel a csúcsra: 435 méterről 2070 méterre. Helyenként 48 százalékos a pálya meredeksége, és valóban lenyűgöző, ahogy lassan, de határozottan felkapaszkodik a kisvasút a hegyre. A vonalat 1889-ben építették ki, de a rekordját azóta se tudták megdönteni. A hegytetőn hotel, étterem, néhány kilátó található, és a szélrózsa minden irányába indul túraútvonal.

Pilatus vasút Forrás: Kisgyörgy Éva

Gornergrat Bahn

A Gornergrat Bahn Zermattól viszi fel az utasokat a Matternhorn lábához. Ez Európában a legmagasabbra futó hegyi kisvasút, amely végig nyílt terepen közlekedik (ennél magasabb állomás csak a Jungfraujoch, de ott a vasút az utolsó szakaszon, 2350 méter felett zárt alagútban fut).

Célszerű beszálláskor a jobb oldalra ülni, mert ott tűnik fel a Matternhorn, melyre szinte egész úton csodálatos panoráma nyílik.

A Rotenboden állomástól pár perc séta az ikonikus Riffelsee, melyben napsütéses időben csodálatosan tükröződik Európa egyik legmagasabb csúcsa, a 4478 méter magas Matterhorn.

Gornergrat vasút Forrás: Kisgyörgy Éva

Gornergrat Kulmhotel

A Gornergrat kisvasút végállomásánál áll a szinte erődszerű Gornergrat Kulmhotel. 3089 méteren ez a svájci Alpok legmagasabban fekvő hotele, melynek tetején csillagvizsgálót is kiépítettek. Sikerült itt töltenem egy éjszakát és este egy pár percig szédelgés fogott el, ami könnyen lehetett a magasság miatt. Szerencsére hamar elmúlt és kora reggel frissen és boldogan gyönyörködhettem a havas hegycsúcsok közt a napfelkeltében.

Gornergrat Kulmhotel Forrás: Kisgyörgy Éva

Rigi Bahn: a kontinens legrégebbi hegyi vasútja

Svájc ikonikus vasútvonalai közt van a Rigi Bahn is, amely a kontinens legrégebbi hegyi vasútja. Világszinten korban a második helyet foglalja el, csak az amerikai Mount Washington Cog Railway előzte meg. 2021 nyarán ünnepelte a 150. születésnapját, de ahhoz képest igazán jó formában van! A vasút szerelmeseinek külön öröm, hogy a vonatvezető kis kabinja nem különül el az utastértől, így megleshető a munkája.

Rigi Bahn Forrás: Kisgyörgy Éva

Piz Gloria: a Bond-filmekkel halhatatlanná tett étterem

Piz Gloria, a Bond-filmekben szereplő étterem a bájos Mürren faluból közelíthető meg felvonóval. A 007-es ügynök ugyan nem ezzel, hanem helikopterrel érkezett, de nekem így is izgalmas volt a nyomában lennem. A tengelye körül forgó, nagy panorámaablakos kerek építmény 45 perc alatt fordul körbe – épp elég idő egy kényelmes ebédre. Az étterem mellett egy kilátóteraszt is kiépítettek, ahonnan jó időben az összes híres távoli hegycsúcs: a Mönch, a Jungrau és az Eiger is remekül látszik.

Piz Gloria étterem Forrás: Kisgyörgy Éva

Matterhorn Glacier Paradise

Zermattból is izgalmas kirándulást lehet tenni, méghozzá a Matterhorn Express elnevezésű felvonóval, mellyel 45 percig tart az út a Glacier Paradise nevű megállóig. Fent a csúcson a káprázatos panorámáé a főszerep, mégiscsak Európa legmagasabban fekvő, felvonóval megközelíthető hegyi állomásán vagyunk, 3883 méteren. Svájc 48, négyezer méter feletti, hegycsúcsából 38 látható itt szép időben – és szerencsére én épp ilyen napot fogtam ki.

Kilátás a felvonóból a Matterhorn Glacier Paradise felé Forrás: Kisgyörgy Éva

Glacier Express: a „világ leglassúbb expressz vonata”

Bár ez nem hivatalos rekord, hanem csak egy becenév, a Glacier Express nem véletlenül érdemelte ki a „világ leglassúbb expressz vonata” elnevezést. A mintegy 300 km távolságot közel 8 óra alatt teszi meg, cserébe elképesztően szép tájakon halad. Bár én tartottam tőle, hogy unalmas lesz 8 órát vonaton ülni, ezért készültem egy könyvvel, végül egyetlen oldalt se tudtam elolvasni, annyira lekötött a látvány – mind nyáron, mind télen.

Az utazás során a vonat 291 hídon és 91 alagútban halad át. A legismertebb, legtöbbet fotózott látványosság a Landwasserviadukt, amit nekem is volt szerencsém megörökíteni. Sőt, mivel a téli utam során a végállomástól egy órányira levő Filisurban szálltam meg, onnan egy rövid gyalogtúrával egy kilátópontot is felkerestem, ahonnan felülről tudtam megfigyelni a viadukton haladó vonatokat. Ez a viadukt is része annak az átfogó világörökségi tételnek, amely az Albula és Bernina között húzódó mintegy 122 kilométernyi vasútvonalat tartalmazza Thusis és Tirano között.

Glacier Express egy szakasza Forrás: Kisgyörgy Éva

Gotthard Panorama Express: félig vonat, félig hajó

Svájcban az egyik legkülönlegesebb vonal a mindössze néhány éve üzembe helyezett Gotthard Panorama Express, amely Lugano és Flüelen között vonattal, onnan pedig hajóval szállítja az utasokat Luzernbe. A rendkívül nehéz terepen évszázadokig igen körülményes volt a forgalom, ezt könnyítette meg a Gotthard vasútvonal kiépítése. Az ötlet már a 19. század közepén megszületett, hogy az Alpok két oldalát össze kellene kötni vasúti sínekkel. A terv megálmodója Alfred Escher volt, és az ezer méter szintkülönbséget áthidaló, 1872-1882 közt megépült vasutat a kor híres mérnöki vívmányaként ünnepelték. Többek közt a világ akkori leghosszabb alagútját fúrták itt a hegybe – a 15 kilométeres alagút tíz éven keresztül készült el. Szintén igen bravúros az a szakasz is, ahol mindössze 30 km távon kell 670 méter szintkülönbséget leküzdeni – itt időnként hatalmas köröket tesz meg a vonat, hogy egyre lejjebb (feljebb) emelkedjen. A figyelmes utas Wassen falu kis fehér templomát háromszor is látja felbukkanni.

És ha már szóba kerültek a hosszú alagutak, érdemes megjegyezni, hogy a világ jelenleg leghosszabb alagútja is ezen a vidéken van: a Gotthárd-bázisalagút 2016-ban nyílt meg, és 57 kilométerével világcsúcstartó. A Panoráma Express ezen nem halad át, hiszen alagútból ennyi időn keresztül meglehetősen unalmas lenne a „kilátás”.

Gotthard Panorama Express Forrás: Kisgyörgy Éva

Tájkép a Gotthard Panorama Express útvonalán, nyáron. Forrás: Kisgyörgy Éva

Rajna-vízesés: Európa legnagyobb vízesése

Nemcsak vasútvonalakból vannak itt csúcstartók, de természeti látnivalókból is. Európa legnagyobb vízesése, egyik legszebb természeti csodája a Svájc északi, Németországgal határos részén található Rajna-vízesés, vagyis a Rheinfall. Bár nem ez a legmagasabb vízesés, de vízhozamát tekintve a kontinens csúcstartója. A 150 méter széles és 23 méter magas vízesés impozáns környezetével rengeteg turistát csalogat a vidékre. Időről időre felmerül, hogy a víz hatalmas erejét kihasználva erőművet alakítsanak itt ki, de ezt eddig szerencsére mindig megtorpedózta a közvélemény.

Rajna-vízesés Forrás: Kisgyörgy Éva

Berggasthaus Aescher: a menedékház, amit a National Geographic tett híressé

A sziklafalhoz száz méter magasan, fecskefészekként tapadó hegyi menedékház a világ egyik legkülönlegesebb építménye. 2012-ben egy szállodai szakértőkből, építészekből, történészekből és műemlékvédőkből álló zsűri a „Mountain Inn of the Year” címet szavazta meg neki, a Huffington Post a világ legérdekesebb étterme címével illette, míg a National Geopgraphic a Destinations of a Lifetime című könyvének címlapján szerepeltette. Valójában ez utóbbi hozta meg a hotelnek azt a népszerűséget, ami miatt ma már stabilan szerepel az utazók bakancslistáján.

Az egykori hotel már nem üzemel szállodaként, az azt üzemelő pár feladta a sok kihívással járó üzemeltetést. Továbbra is fogad azonban vendégeket, de csak mint étterem és saját tapasztalatból mondom, nemcsak a panoráma miatt érdemes feljönni ide: kiváló a konyha is!

De hogy jutott eszébe bárkinek is fogadót építeni a hegyoldalba? A közeli barlangokban évszázadokkal ezelőtt remeték húzták meg magukat, akik 1621-ben kis kápolnát is építettek a hegyoldalba. A 19. század elejétől ételt-italt kezdtek árulni az erre járó hegymászóknak és ebből alakult ki a Berggasthaus Aescher, Svájc egyik legrégebbi fogadója.

Berggasthaus Aescher Forrás: Kisgyörgy Éva