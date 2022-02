Orangutánok eszközhasználata

Mind a mai napig ismeretlen, hogy a korai emberősök miként „találták fel” a kőeszközöket, ezért érdemes a legközelebbi rokon főemlősök eszközhasználatát vizsgálni. Ilyen felmérést végzett egy, a Tübingeni Egyetem kutatója, Alba Motes-Rodrigo vezette csoport, állatkertben élő orangutánoknak adtak ember által készített, különféle kőeszközöket, az eredményeket a PLOS One folyóiratban közölték. A kutatásból kiderült, hogy az állatok felismerték, melyik eszköz milyen feladatra használható. E tekintetben a képességeik felülmúlták a csimpánzokét is; a legközelebbi rokonainkat korábban tesztelték hasonló feladatokkal.

A kutatók öt olyan, európai állatkertekben lakó orangutánt vizsgáltak meg, akik korábban semmiféle eszközhasználatot nem tanulhattak el, és nem rendelkeztek ilyen tapasztalatokkal sem. Az állatoknak egy jutalomfalatot tartalmazó, zsineggel lezárt dobozt adtak, amelyhez éles, ember által készített kőeszközt kaptak, a doboz kinyitására.

A fiatal orangután megpróbálkozik saját eszköz készítésével. Forrás: PLOS One

Egy korábbi vizsgálatban még az 1970-es évek elején egy Abang nevű fiatal orangután az ember által bemutatott technikával kinyitotta a dobozt úgy, hogy a rendelkezésére bocsátott kövekből kiválasztotta az e célra alkalmas, vágni képes követ. Később ugyanő, szintén emberi bemutató után maga is elkészítette az éles kőeszközét, ám más módon, mint ahogy az ember mutatta. Abang azután a saját maga készítette kőpengével is ki tudta nyitni a dobozt! A most megvizsgált orangutánok az ember által készített kővel spontán választás alapján sikeresek voltak, de a saját maguk által készített követ nem próbálták meg felhasználni a dobozok kinyitására.

Az emberelődök egyik legnagyobb újítása volt az éles kőeszközök használata, ezzel számos tápláló, de más módon nem hozzáférhető élelmet tudtak megszerezni. Ahhoz, hogy idáig eljussanak elődeink, szükségük volt arra, hogy egyrészt felismerjék a megfelelő éles köveket, másrészt el is kellett készíteniük ezeket másik kövekhez vagy kemény felülethez ütögetéssel. Az orangutánokkal végzett kísérletek alapján e képességek már igen korán kialakulhattak.