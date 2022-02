27 évet élt két, laborban tartott, óvantag

Az óvantagok a rokon kullancsoknál jóval kevésbé ismert vérszívók, amelyek elsősorban madarakon és denevéreken élősködnek, hazánkban elsősorban baromfiakon vagy galambokon fordulhatnak elő, s egyes fajaik betegségeket is terjesztenek.

Amikor az ember egy kutyát vagy macskát fogad örökbe, nagyjából tisztában van vele, hogy akár 15-20 évig is tartó felelősséget vállalt, azonban Julian Shepherdnek, a Binghamton Egyetem adjunktusának fogalma sem volt róla, milyen hosszú ideig lesz az 1976-ban kapott állatok gazdája. A kutató néhány, az Argas brumpti fajba tartozó kelet-afrikai óvantagot kapott ajándékba, hogy a laborjában, stabil körülmények közt vizsgálhassa őket. Akkor érte az első meglepetés, amikor elfogyott az élősködők számára tartott állata, és az óvantagok némelyike élelem nélkül is még 8 éven át élt. Ebben az volt a legfurább, hogy a kullancsokkal összehasonlítva gyorsabban és gyakrabban táplálkoznak, és egyszerre kevesebb vért szívnak, úgy tűnik azonban, hogy eddig alulbecsülték az éhezéssel túlélhető életszakaszukat. A kutató szerint a száraz éghajlatú Kelet-Afrikából származó élősködők így alkalmazkodhattak az éghajlathoz és az ottani életkörülményekhez.

Shepherd eredetileg hat kifejlett nőstényt, négy kifejlett hímet és három nimfát (ez a fiatal, nem ivarérett állat neve) kapott, s egészen 1984-ig etette az állatokat.

Azonban az óvantagok tovább éltek, az utolsó eredetileg kapott hím 4 évvel később pusztult el, az utolsó két nőstény még további élt, s 4 újabb év elteltével újra etetni kezdte őket. Az egyik eredeti nőstény a hímek pusztulása után 4 évvel petét rakott!

Ez azt jelenti, hogy az óvantag hosszú éveken át képes volt a spermát testében tárolni, és csak a kedvezőre forduló körülmények közepette termékenyült meg és szaporodott. Az eredeti csapatból két egyed 2003-ig élt, ez pedig 27 évet jelent! Mind az életkor, mind pedig a késleltetett szaporodás rekord az óvantagok és a kullancsok körében. E tulajdonságok nemcsak önmagukért érdekesek, hanem akár az óvantagok által potenciálisan terjesztett betegségek miatt is érdemes tudni róluk.

Az utódgenerációként kikelt hímek és nőstények pedig még most, 2022-ben is élnek, azonban 46 év múltán már nem Shepherd a gazdájuk. A kutató elküldte az állatokat dél-afrikai kutató kollégáinak, akik tovább vizsgálják őket, célzottan igyekeznek megismerni a túlélési képességeiket. Az Argas brumpti az atkák közt kimondottan hatalmas termetű, a nőstények akár a 2 centis méretet is elérhetik, s bár ez a faj, úgy tudjuk, nem terjeszt semmilyen betegséget, a vérszívása fájdalmas, és igen lassan gyógyul a helye.