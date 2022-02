2022. február asztrofotója: A téli Tejút fényei

Makár Dávid számára a nyári fotózások után ismét eljött az idő, hogy elutazzon a Zalaháshágy településen található Sibrik kápolnához. Beszámolóját az alábbiakban olvashatjuk. „Ez a templom az egyik kedvenc helyem, ha asztrofotózásról és csillaglesről van szó. Rendkívül sötét égboltja révén ez alkalommal szabad szemmel is sikerült megfigyelnem a téli Tejút halvány sávját. Fotóstársammal nagyon meglepődtünk, amikor még az Androméda-galaxist is láttuk a saját szemünkkel. Az Orion csillagképet és a Tejút halványabb felét csak télen és kora tavasszal tudjuk kényelmesen észlelni és fotózni, amit sajnos az időjárás nagyon megnehezít. Így történt ez most is. Az erős északnyugati szél és a fagy nagyon zavart minket: sokszor bemozdította a felszerelést, így meg kellett ismételni a fotózást. Az elkészült képen számos mély-ég objektumot is megpillanthatunk: a Rozetta-ködöt, a Barnard-ívet és az Orion-ködöt. A felvételt egy Canon EOS 6D fényképezőgéppel és Samyang 20mm F/1.8 objektívvel készítettem egy Skywatcher Star Adventurer 2i mechanikán.”