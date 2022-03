Drónokról azonosíthatóak a vemhes delfinek

Az Aberdeeni Egyetem számolt be arról a nemzetközi összefogással készült kutatásról, amelyben a delfinek vizsgálatában használható technikát mutatták be. A delfinek népességének alakulását a faj védelmét célzó intézkedésekhez muszáj ismerni, és, amint az a Remote Sensing in Ecology and Conservation szakfolyóiratban közölt tanulmányból kiderül, így például világossá válik, ha egy delfin vemhessége sikertelenül végződik. Ebből kiderülhet az adott állat egészségi állapota, illetve az adat segít felderíteni, milyen tényezők okozzák a populációk egyedszámának változásait.

A kutatók több mint 30 éve tanulmányozzák az Invernesstől északkeletre nyúló öböl, a Moray Firth védett területének palackorrú delfinjeit. A drónokról készült felvételeket összehasonlították a hosszú távú információkkal arról, hogy például egy nősténynek voltak-e borjai, és ha igen, milyen korúak.

„Korábban csak akkor derült ki egy nőstény palackorrú delfinről, hogy vemhes volt, ha később láttuk a borjával együtt. Emiatt csakis a sikeres vemhességekről volt tudomásunk, s elképzelésünk se volt arról, hány végződött sikertelenül, vagy hány borjú pusztult el, mielőtt megpillanthattuk volna” – magyarázta Dr. Barbara Cheney, a kutatás vezetője. A cél az volt a kutatással, hogy kiderüljön, meg lehet-e állapítani a légi fotók alapján egy delfinről a vemhességét. Nagyobb bálnákon már végeztek ilyen vizsgálatokat, ám a hozzájuk képest kis termetű delfineken soha.

A kutatók ehhez az állatok felülnézeti fotóin a testarányaikat mérik meg, a vemhesség miatt szélesebb „derekú” nőstényeket így tudják kiválasztani. Csónakról indították a delfinvizsgáló drónokat, és a 64 állatról készült felvételek elemzése után a 15 vemhesnek talált delfin közül csak egy esetében tévedtek. Ez azt jelenti, hogy a módszer használható e felmérések céljára!

A sikertelen vemhességek okaként környezeti kihívások, például kevés táplálék, szennyeződések, vagy természetes módon előforduló toxinok fordulhatnak elő. Azonban ezekről eddig rendkívül nehéz volt adatot gyűjteni a sokat mozgó delfinek esetében, a drónos fotók rengeteget lendíthetnek előre a népességváltozásaik megértésében.