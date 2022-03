Gyönyörű orchideát találtak Ecuadorban

A Maxillaria nemzetségbe tartozó új virágfaj tudományos leírását ecuadori és lengyel szakemberek végezték el, a virág a felfedezőjének lánya után a Maxillaria anacatalina-portillae nevet kapta. A dél-amerikai ország északi régiójában, csupán Carchi tartományban, egy kis területen lehet megtalálni az újonnan felfedezett orchideát, ezért a besorolása már a felfedezését követően súlyosan veszélyeztetett. A PhytoKeys szakfolyóiratban bemutatott növény élőhelye mind a klímaváltozás miatt, mind az emberi tevékenység miatt zsugorodik.

Az orchidea tudományos leírásához mellékelt azonosító ábra. Forrás: phytoKeys

Az első példányt még 2003-ban találta meg Alex Portilla, egy ecuadori orchideakutató- és termesztő intézet szakembere, ám ekkor még egy másik faj színváltozatának hitték a virágot. A szakember egy példányt továbbszaporításra az intézet üvegházába is elvitt, ahol azóta is sikeresen szaporítják.

Azt azonban, hogy új fajról van szó, csak a lengyel Gdansk-i Egyetem orchideakutatói ismerték fel, amikor hosszú éveken át igyekeztek a Maxillaria nemzetség dél-amerikai virágait rendszertani egységekbe sorolni, s a rokonsági fokaikat felmérni. A kutatók a világ különböző növénygyűjteményei és múzeumi mintái alapján dolgoztak, s számos utat is tettek Dél-Amerikába. Ezen utak során több helyen is találkoztak a virággal, amelynek külleme kapcsán gyanakodni kezdtek, hogy eddig nem ismert fajba tartozhat, ezért számos mérést és vizsgálatot végeztek el a növényeken, amelyek beigazolták az elképzelést. Végül, ezen adatok birtokában a virág eredeti felfedezőjének lánya, Ana Catalina Portilla Schröder után nevezték el a fajt.

Mikroszkópos felvétel a pszeudopollenről Forrás: phytokeys

Az orchidea epifita más növényeken megtelepedve él, virága tenyérnyi méretű, látványos, kívülről borvörös, belül pedig élénk sárga és vörös mintával pompázó, illata nincs. A levelei a 30 centis hosszat is elérhetik. Sok más orchideához hasonlóan ún. pszeudopollennel csábítja a beporzóit. A pszeudopollen a virág belsejében, a mézajak felületén lévő szőrök módusulásával kialakult, szemcsés látványú kinövésekből áll, amelyek gyakran egy kevéske keményítőt is tartalmaznak. Az orchidea valódi virágpora ragacsos felületű csomókban található, és egyben tapad rá a beporzó hátára, amely azután elszállítja egy másik virágra.