Nyitott szemmel alszanak a cápák

Az alvás szinte az egész állatvilágban létfontosságú biológiai folyamat, néhány éve kiderült, hogy még egyes medúzák is mutatnak alvás jellegű folyamatokat, ám sokáig az volt az elterjedt vélekedés, hogy a cápák nem alszanak.

Egy ausztrál-új-zélandi kutatócsoport a Biology Letters folyóiratban tette közzé azt az izgalmas eredményt, amelyet a cápák, eddig számunkra egészen ismeretlen alvási szokásairól kiderítettek. A macskacápák közé tartozó Cephaloscyllium isabellum nevű fajt vizsgálták, amelyről már 2 évvel ezelőtti kutatásuk során kiderült, hogy alvásra hasonlító fázisai vannak. A mostani vizsgálatok arra irányultak, hogy be is bizonyosodjon, valóban alszik ezekben a fázisokban a cápa.

A kutatók 24 órán keresztül monitorozták az állatokat, s ebből kiderült, hogy a pihenési fázisokban kisebb oxigénmennyiséget használtak a cápák, s ezek a fázisok 5 percnél hosszabbak voltak, s így alvásnak lehet őket tekinteni. Ezen időszakokban lelassult az anyagcseréjük, lassabban reagáltak arra, ha valami külső hatás érte őket (pl. megérintették őket), illetve nappali alváskor gyakrabban volt becsukva a szemük is. Ez utóbbiról a kutatók megjegyezték, hogy egyáltalán nem a mi alvásunkhoz hasonlóan működött, vagyis nem folyamatosan csukták be szemüket, hanem a külső ingerekre reagáltak csak így, például a zavaró fényre. Az egyéb jelek alapján, a bizonyosan alvó cápák 38 százalékának végig nyitva volt a szeme!

Azt, hogy alszik-e a cápa, jobban elárulta a testtartása, mint a szeme nyitott vagy csukott volta. Forrás: Biology Letters

Az alvás külső jeleként leginkább a cápa testtartása szolgált: az alvó cápa lapítottan pihent, míg az éber cápa a fejét felemelve tartotta. E cápafaj képes mozdulatlanul is lélegezni, ugyanis a torokizmaik segítségével akkor is vizet pumpálnak a kopoltyúikra, ha nem úszkálnak. Más cápák, így a hírhedt fehér cápa is, kénytelen folyamatosan úszkálni, hogy fenntartsa a megfelelő oxigéntartalmú víz áramlását. Mivel most csak egy fajt vizsgáltak, az még egyáltalán nem biztos, hogy az úszva lélegzők is tudnak hasonlóan aludni, habár egy másik, még az 1970-es években történt vizsgálata arra utalt, hogy az úszva lélegzők „alvaúszók” lehetnek.

Természetesen számtalan kérdést kell még megválaszolni a cápák alvásáról, ám ez a mostani kutatási eredmény az első, amely bizonyítékot adott arra, hogy valóban alszanak, legalábbis ezen faj képviselői.