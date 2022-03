Különleges esernyőmoszatot fedeztek fel

A valódi zöldmoszatok közé tartozó, vízben élő esernyőmoszat az alakjáról kapta a nevét, kicsiny, zöld esernyő alakú teleptesteket növeszt, ám a legkülönösebb benne nem is az alakja, hanem az, hogy egysejtű élőlényről beszélünk.

Az esernyőmoszatok egyetlen sejtmaggal rendelkeznek, ezt a gyökérszerűen kinyúló, a felülethez tapadó alsó végük tartalmazza, ebből nő ki a „szár”, amelynek végén fejlődik ki az esernyő alakú, kerek „fej”, itt alakulnak ki a moszat ivarsejtjei, amelyek csak a kiszabadulásukat követően egyesülnek zigótává. Ha lenyisszantják a fejét, az esernyőmoszat újat növeszt helyette.

Az Indian Journal of Geo Marine Sciences szakfolyóiratban bemutatott új faj az Indiához tartozó Andamán- és Nikobár-szigetek fővárosa, Port Blair közelében került elő egy tengeröbölben, az árapályövezetből.

A mintapéldányt a Pandzsábi Központi Egyetem laboratóriumába szállították, ahol mikroszkópos, elektronmikroszkópos és genetikai vizsgálatoknak is alávetették. Ezek segítségével sikerült megállapítani, hogy valóban még nem ismert fajról van szó, ezért nevet is adtak neki: Acetabularia jalakanyakae lett. A név a hableány szónak megfelelő szanszkrit névből ered, eredetileg egy tengeristennő neve volt Jalakanyaka.

