A polipok felhasználják az ember által eldobált szemetet

Miközben a tengerből, legtöbbször az élő tulajdonosaikkal együtt kiemelt csigaházakat és kagylóhéjakat a tengerpartokon a turistáknak árusítják, addig a tengeri élővilágának új helyet kell keresnie, ahol meghúzhatja magát, ráadásul még alkalmazkodnia kell az ember által a tengerbe dobált szeméthez is.

Egy nemrégiben készült, a Marine Pollution Bulletin szakfolyóiratban közölt tanulmány szerint a polipok előszeretettel használják az eldobált szemetet, főként a sekély tengerfenék-közeli életmódúak.

Bár már évtizedek óta tudnak a búvárok arról, hogy a polip, igen kíváncsi állatként rendszeresen megvizsgálja a tengerbe került idegen, ismeretlen tárgyakat, s időnként találtak eldobott üvegekben tanyát vert polipot is. Az azonban a mostani kutatásig nem derült ki, hogy mennyire széles körben elterjedt ez a szokás! Automata merülő járművek (ROV) segítségével mélytengeri polipokról is készültek ilyen felvételek, vagyis a jelenség nem korlátozódik a sekély vizek lakóira.

A leggyakrabban a tengerfenéken élő Amphioctopus marginatus nevű polip foglalta el az emberi szemetelés miatt a tengerbe került, búvóhelynek alkalmas tárgyakat, e faj egyedei előszeretettel használnak például kókuszdió héjat is búvóhelyként. A mesterséges anyagból készült tárgyak azonban nem veszélytelenek, éles peremük lehet, vagy épp mérgező anyagok oldódnak ki belőlük. A tanulmányban összegzett megfigyelések szerint az esetek 40 százalékában üveggel, 25 százalékában pedig műanyaggal próbálták a polipok helyettesíteni a természetes tárgyakat. Az adatelemzésekből az is kiderült, hogy 2018-21. között emelkedett az emberi szeméttel kapcsolatba lépő polipok száma. Félő lehet, hogy túlzottan is átállnak a hulladékokra a természetes búvóhelyeik helyett.

Egy nemrégiben felfedezett törpepolip-faj egyedeit is gyakran látták tengerben heverő hulladékban, egy 2021-es tanulmány szerint. E faj „kedvence” a sörös doboz, még a tengerből szemetet takarító búvárok is minden dobozt kénytelenek ellenőrizni, mert gyakran bújnak el bennük a törpepolipok.

Mivel most csak a polipokra koncentráltak a kutatók, az nem világos, hogy más, hasonló életmódú fajok esetében is ilyen nagy arányú-e az emberi szemét használata, ezt majd későbbi kutatásoknak kell kideríteniük.