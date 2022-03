Színpompás halfajt fedeztek fel

Új, színpompás halfajt írtak le a nemzetközi Hope for Reefs projekt keretében, az állat a Maldív-szigetek vizeiben él – számol be a Kaliforniai Tudományos Akadémia oldala. A korábban ismeretlen ajakoshal a Cirrhilabrus finifenmaa nevet kapta. Ez az egyik első faj, amelynek tudományos neve a maldív, azaz divehi nyelvből eredeztethető: a finifenmaa rózsát jelent, ami egyszerre utal az állat színére, illetve a szigetország nemzeti virágára.

Ahmed Nadzsíb, a Maldív Tengerkutató Intézet biológusa szerint mindig is külföldi szakértők írták le a szigeteknél felfedezett fajokat, ezúttal ugyanakkor helyi kutatók is részt vettek a tanulmány elkészítésében. A Cirrhilabrus finifenmaa első példányát az 1990-es években gyűjtötték be, akkor azt hitték, hogy az állat egy, addig csupán egy fiatal egyed alapján ismert faj, a Cirrhilabrus rubrisquamis felnőtt képviselője. A szakértők a közelmúltban átfogó morfológiai és genetikai vizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy a hal egy külön fajhoz tartozik.

A Cirrhilabrus rubrisquamis a Maldív-szigetektől mintegy 1000 kilométerre fekvő Chagos-szigeteknél fordul elő. A mostani felfedezés azt is jelenti, hogy az eddig is ismert faj elterjedése a véltnél jóval kisebb.

Noha az új halat csak most írták le, megjelenése miatt már gyakori lehet az állatkereskedelemben. A faj egyedszáma valószínűleg magas, de a túlzott kereslet veszélyt jelenthet rá.