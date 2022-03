Jót tesz az egészségnek a természet hangja

Egy új tanulmány alapján a természetes hangok kedvezően hatnak a mentális egészségre – számol be az Exeteri Egyetem oldala. A kutatók nagyjából 7500 alany adatait elemezték, az információkat a BBC Forest 404 nevű podcastjének keretében gyűjtötték.

A résztvevőknek különböző természetes hangokat kellett hallgatniuk, így az Egyesült Királyság partjain, valamint Új-Guinea trópusi esőerdejében rögzített zajokat. Az alanyok terápiás hatásokról számoltak be, az állatok zajai, különösen a madárénekek, pedig kifejezetten eredményesnek tűntek a stresszből és mentális fáradtságból való felépülésben.

A szakértők megállapították, hogy a hatásokat nagyban befolyásolják az emberek korábbi élményei. Azok, akiknél a zajokhoz emlékek is társultak, jóval gyógyítóbbnak érezték a hangokat, és azon vágyuk is erősebb volt, hogy az érintett tájakat megóvják a jövő generációinak. Az adatok azt is felfedték, hogy a vadállatok hangjainak hiánya gyengítette a terápiás hatást, illetve az adott környezet védelme iránti eltökéltséget.

Alex Smalley, az Exeteri Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint a járvány miatti lezárások hatására sokan ismét felfedezték az őket körülvevő természetes hangokat. Az eredmények alapján ezen zajok megóvása nemcsak a mentális egészség, hanem a természetvédelem számára is fontos lehet. A kutató hozzátette, fontos, hogy mindenki számára legyen lehetőség a természettel kapcsolatos pozitív tapasztalatok kialakítására.