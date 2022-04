2022. március asztrofotója: Az állatövi fény derengése

„A körpanorámás felvétel a Zselici Csillagpark kilátójából készült, amelynek alján a csillagvizsgáló komplexuma látható. Nem is olyan egyszerű megszerkeszteni egy körpanorámát, ha a kilátó oszlopai magasabbak, mint a korlát, valamint középen tető is van! Így összesen öt helyről kellett készíteni a képeket, hogy ne lógjanak be az oszlopok. A 90 képből álló mozaikot összerakva olyan, mintha a központi csúcs szédítő magasságából készült volna a kép.

Az állatövi fény jelensége megtévesztő lehet, hiszen olyan, mint egy nagy lámpa fénye, mely az égboltra vetül. Ha kellően sötét az égbolt, akkor már nem nehéz megpillantani. Az effektus kialakulása a Naprendszerben lebegő bolygóközi poron szóródó napfénynek köszönhető.

A fotó Canon EOS 6D vázzal készült, Samyang 24 mm-es f/1,4-es objektívvel, Manfrotto állvány panorámafejjel, 90 x 10 s expozícióval, ISO10000 érzékenységnél, f/2 fényerővel” – tudtuk meg a részleteket a fotográfustól.