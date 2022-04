Delfinfajok közötti kommunikációt dokumentáltak

Mel Cosentino, a Strathclyde-i Egyetem munkatársa és kollégái egy ritka, fajok közötti kommunikációs kísérletet írnak le új tanulmányukban – számol be a Phys.org. A csapat egy, a Clyde folyó torkolatánál élő közönséges delfin hangját rögzítette, amint megpróbált kommunikálni a helyi disznódelfinekkel.

A Skócia nyugati részén fekvő Firth of Clyde egy sós vizű terület, ahol számos tengeri faj él, többek között a disznódelfinfélék közé tartozó barna delfin, illetve legalább egy közönséges delfin. A helyiek által Kylie-nak nevezett nőstény a barna delfinek közelében mozog, a környék lakóinak megfigyelései alapján pedig esetenként még interakcióba is lép az állatokkal. A szakértők arra voltak kíváncsiak, hogy Kylie vajon kommunikációval is próbálkozik-e.

A kutatók 2016 és 2018 között többször is beengedtek egy hidrofont a vízbe. Az adatok azt mutatták, hogy Kylie nem produkálta a fajtársai között egyébként gyakori füttyöket, ehelyett a barna delfinekre jellemző magas, csettintésszerű hangokat adott ki.

A későbbi vizsgálatok azt is felfedték, hogy Kylie és a csoport egyes tagjai között oda-vissza zajlott a kommunikációs kísérlet. Azt nem tudni, hogy a két faj megérti-e egymást, lehetséges, hogy a nőstény próbálkozása olyan, mintha egy ember próbálna egy kutyával beszélgetni. Az mindenesetre megállapítható, hogy Kylie megkísérelte felvenni a kapcsolatot, sajnos őt, több mint egy éve nem látták.