Marsbéli táj, holdjáró Puli, és mindez a Vértes lankáin

Röviden tisztáztuk, miről is lenne szó pontosan – kezdi beszámolóját Kátai Bence – , aztán letettem a telefont, és megpróbáltam összerakosgatni a kulcsszavakat: marsjáró, 360 fokos panoráma, Gánt, bauxitbánya. Az első két kifejezést még csak-csak megértettem, de Gántnak és a bauxitbányának bizony utána kellett néznem. Megnyitottam a keresőt, és nekiálltam okosodni. Vörös meg sárga mindenütt, néminemű fémes lilával fűszerezve: Gánt, pontosabban Gánt határa, az egykori bauxitbánya külszíni fejtése. Igazi marsbeli táj a Vértesben. 1920-ban bukkantak a hatalmas karsztbauxittelepre, a külszíni bányát 1926-ban nyitották. Az 1930-as években a világ egyik jelentős bauxitbányája volt a gánti, olyannyira az, hogy a második világháború idején teljes kapacitását Németország foglalta le hadiipara számára. A csúcsévben, 1953-ban 600 ezer tonna bauxitot adott, mint olvasom, egymás után nyíltak Gánt mellett a külszíni fejtések. Az 1980-as évekre a bauxitkészlet egyre kevesebb lett, 1987-ben leállt a termelés.

A Vértes oldalán tátongó jókora tájsebek zömét azóta beültették erdőkkel, a területet több-kevesebb sikerrel visszaszolgáltatták a természetnek, szakszóval rekultiválták. Én ugyan főleg a Pulival meg a körpanorámával voltam elfoglalva, de benyomásaim alapján bátran állíthatom: nagyon megéri ott módszeresen körülnézni. A gánti Bauxitföldtani Park – komolyan, már maga a név is fémes csengésű – a szó szoros értelmében vett szabadtéri geológiai múzeum. A mattvörös buckák, hullámzó dűnék között még annak is eláll a szava, akinek lövése sincs a földtanról. Engem, a képkészítőt különösképpen elkapott a földönkívüli látvány, komoly Mars-film díszletei között éreztem magam, miközben a még dermesztően hideg katlanban barangoltam.

Forrás: Kátai Bence

Természetesen azt is a netes kisokosokból meg a gánti Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum honlapjáról tudom, hogy a Gánt melletti katlanvidék 220-250 millió éve kezdett formálódni az akkor még trópusi éghajlatú tájon. Újabb kulcsszavak, nálam okosabbaknak: „Triász időszaki dolomitra települt, és eocén rétegsor fedi.” A lényeg, ahogy kihámoztam, hogy a gyűrődés meg az erózió folytán idővel a felszínre jutott a dolomit, és a csapadékvíz minden kőzetalkotót kimosott belőle. Csak a vas és a titán maradt – no meg az alumínium. A felszínre került dolomit gödreiben-repedéseiben kialakult bauxit aztán ismét süllyedni kezdett, a barlangüregekből feltoluló víz ellepte – innen ered a gánti bauxitban a rengeteg apróbb-nagyobb őslény maradványa.

Forrás: Kátai Bence

A gánti tanösvény ezt nálam tízezerszer jobban elmagyarázza. Tizenhárom állomása van, kellemes sétatempóban szűk másfél óra alatt végigjárható. Az ismertető táblákkal jelzett útvonalon folyamatosan okul az ember, megérti a környék földtörténeti múltját, megtudja, hogyan alakult ki a gánti bauxittelep, milyen ásványok találhatók benne. Amíg tehették, a kövületvadászok itt milliónyi kincset kutathattak fel, mivel a gánti rétegek dugig voltak fosszíliákkal. Számomra azért kicsit bizarr gondolat, hogy sok millió éves cápák maradványai között sétálgatok.

A Puli egyik verziója, az I2.5. Egészen szélsőséges űrbeli körülményeket is elvisel, a gánti Mars viszonyai felüdülést jelenthettek neki. Forrás: Kátai Bence

Néhány telefonhívás indulás után, és először néhány fantasztikus nagy látószögű optikával, majd már Gánt környékén, újabb megálló után a csomagtartóban a méteres Pulival, mellettem a robotjármű egyik fejlesztőjével, a Puli Space Team tagjával, Szűcs László tudománykommunikátorral indulunk neki az utolsó szakasznak. Megállapítom magamban, hogy László tényleg sokat tud, és tényleg igazi lételeme a kommunikáció. Elmeséli, hogy a Puli Space Technologies Kft. még 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy kivegye a részét a rohamosan bővülő Hold-magánipari fejlesztésekből. (Azon kapom magam, hogy ízlelgetem a szót: „Hold-magánipar”). A Pulit olcsó és könnyű rovernek találták ki, amely jól elboldogul a szélsőséges holdi környezetben.

Puli robotjármű Forrás: Kátai Bence

A csapat Pacher Tibor vezetésével a Google Lunar XPRIZE verseny keretében kezdett dolgozni a Pulin, és bár a verseny már 2018-ban befejeződött, azóta is lelkesen ügyködnek a rover turbózásán. Na tessék, nem is mars-, hanem holdjáró Pulit megyünk fotózni, állapítottam meg magamban. Mindenesetre ez a változat, az I2.5 fedőnevű rover már bizonyított ilyen-olyan terepteszteken, magyarázza László, megjárta a marokkói homokdűnéket, Hawaiin a Mauna Kea vulkán egyik parazitakráterét (így mondta, komolyan), és eljutott az ausztriai Kaunertal sziklás gleccserére is, sőt ott bevállalt egy előre kicsit sem tervezett töréstesztet: legurult egy görgetegkövekkel teli szakadékba, és beszerezte a felső borítólemezén ma is látható horpadásokat. Szóval különleges terepek egész során tesztelik terepmászó, kommunikációs és felderítő képességét, és közben folyamatosan fejlesztik.

Némi eszmecsere és ellenőrzés a kapunál, és már belépést is nyerhetünk a bánya területére. Ott aztán igazi meglepetés vár: gyönyörű információs táblák sora tarkítja a marsi látképet. Jó, jó, amúgy rengeteg hasznos információt közölnek az idelátogatókkal, mesélnek a környék földtörténetéről meg mindenféle másról, de nekem most nagyon nem kellenek. Mert akárhogyan is nézzük, valahogy nem illenek a Marsról kialakult közkeletű képbe…

Forrás: Kátai Bence

Némi fejtörés után, egy-két célszerszámmal felfegyverkezve elkezdjük módszeresen leszerelni a táblákat. Egy idő után már csak a szépen elegyengetett gyalogösvények, és a környező fák rongálják az illúziót, amit valósággá jöttünk tenni. Még némi nézelődés meg tereprendezés, és neki is állhatunk a fotózásnak, kezdhetjük szoktatni a mi Pulinkat természetes élőhelyéhez, a gánti Mars terepéhez. Nekilódulunk, hogy megmásszunk egy aránylag meredek, omladékos lejtőt. Nem igazán haladunk: egy lépés előre, kettő hátra – elvigyorodom, amikor hirtelen eszembe jut, mennyire haragudtam pár perccel korábban a szépen kiépített ösvényekre. Nem mondhatnám, hogy könnyű a Puli, ráadásul sokat ér, nem is csodálkozom rajta, hogy Laci kicsit sápadtan figyeli, amint fejem tetején egyensúlyozva hurcibálom a robotot föl-alá. De tűri becsülettel, csak éppen megjegyzi: a Puli önerőből is fel tudna kapaszkodni a lejtőn, de beletelne egy kis időbe, mert maximális sebessége úgy egy kilométer per óra, csak ők nem szoktak vele olyan gyorsan „döngetni”.

A Nap hamarosan eltűnik, villámgyorsan hűlni kezd az este, egykettőre mínusz 13 fokig esik a hőmérséklet. A csillagászok most biztos fölhorkannak: „Ugyan már, a Marson az igazi kánikula!” Hát Gánt mellett ez a tudat valahogy nem tud boldogítani…

Katt a képre, és megjelenik a 360 fokos panorámafotó. Forrás: Kátai Bence

Néhány óra és néhány hullócsillag múltán megvagyunk, összejönnek a tervbe vett csillagos képek, közben a helyi cápakövületeket is részletesen kitárgyaljuk. Egy dolgot hiányolok: a sci-fik kötelező elemét, azt a bizonyos homokvihart, amely vörösre festi a marsi eget, és az égvilágon mindent beburkol. A hatást azért majdhogynem sikerül utánoznom, amikor merő véletlenségből rálehelek az objektívre, és lélegzetem párája a dermesztő hidegben azonnal ráfagy az üvegre. De ez már a forgatási nap vége. A gánti Mars éjjelében jégkockára fagyva, hűséges Pulinkkal szépen visszabattyogtunk az autóhoz.

Kicsit szövevényes a történetem – mondja magáról Kátai Bence. Budapesten és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanultam, utána kiköltöztem Dániába, ott jártam egyetemre, aztán pedig Angliában, utána visszajöttem Budapestre, majd Berlinbe, és utána Münchenbe tettem át a székhelyem. Szóval akkor most hol élek? Valahol út közben, az éjszakai vonaton. Fotós, kameraman, operatőr, vizuális ember vagyok, aki szeret kint lenni a természetben, szeret gyorsan síelni, és szép helyeken sziklát mászni. Forrás: Grábler Zsuzsa

A bauxitbánya emlékét őrzi a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park Geológiai Látogatóközpont. A földalatti kiállítótérben úgy érezhetjük magunkat, mintha egy mélyművelésű bányában járnánk. A vágat falait úgy biztosították az omlás ellen, mint egy valódi bányában, s a légajtó is egy működő bánya biztonsági rendszerét idézi. A kézi erővel dolgozó bányászok szerszámaitól, a teljesen gépesített fejtésig használt a munkaeszközök tárulnak a szemünk elé az élethű munkahelyeken.

A szabadon látogatható tanösvényen pedig bepillantást nyerhetünk az évmilliókkal korábban létezett világba.

