Oroszlánfókák foglaltak el egy halgazdaságot

Több tucat oroszlánfóka szállt meg egy, a nyugat-kanadai Tofino közelében fekvő ipari lazacfarmot – számol be a The Guardian. Az állatok hetek óta pusztítják a helyi halakat, a Cermaq vállalat szerint a csoport március végén tört be. A telepen legfeljebb 500 ezer lazac lehet, igaz, a halak begyűjtése már egy ideje zajlott, amikor a fókák megérkeztek.

Bár azt hihetnénk, a halgazdaság maga a földi paradicsom a fókák számára, a helyzet igen veszélyes. Bonny Glambeck, a Clayoquot Action helyi természetvédelmi szervezet tagja szerint szemtanúi voltak, amint egy példány a kerítésen átugorva belegabalyodott egy, a madarak ellen kifeszített hálóba, és csak hosszú küzdelem után tudott szabadulni. A telepen rengeteg a kötél és tömlő, ami komoly sérüléssel jár.

Egyelőre sikertelenül próbálják elűzni a fókákat a helyszínről, pedig a farm kijárata nyitva van. Külön aggodalomra ad okot egy 2016-os eset: akkor a Cermaq egy másik létesítményét foglalták el oroszlánfókák, és a cég végül engedélyt kapott az egyedek kilövésére.

Glambeck attól tart, hogy a fókák hozzászoknak az emberi jelenléthez, és a Cermaq farmjának kifosztása után a térség további 14 telepét is megtámadják. Mint hozzátette, az oroszlánfókák rendkívül intelligensek, és szomorú látni, hogy az iparág miként veszélyezteti őket.