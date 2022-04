Energiatakarékos sarlósfecskék

A sarlósfecske olyan vándorló madár, amely élete legnagyobb részét (a költés kivételével) a levegőben tölti és még álmában is repül, ám, amint azt egy új kutatás kiderítette, a hűvös éjszakákon ők maguk is lehűlve pihennek. A New Scientist számolt be a német kutatásról, amelyben a sarlósfecske hibernációszerű éjszakai pihenőit tárták fel, s amelynek eredményeit a Biology Letters folyóirat közölte.

A kutatók 2010-2015 közti időszakban végeztek megfigyeléseket, s ezekből kiderült, hogy amikor hidegre vált az időjárás e madarak európai költőhelyein, akár 22 órás időtartamra is lepihenhetnek, a téli álom hibernációszerű energiatakarékos „üzemmódjába” kapcsolva. A kutatók 50 sarlósfecske fészkébe erősítettek fel miniatürizált hőmérőket, amelyek az ott lévő állatok testhőmérsékletét rögzítették, összesen több mint 22 ezer éjszakai adatot kaptak így. 2017-18 költési szezonjai alapján a kutatók ki tudták számítani (a madarak oxigénfogyasztása és szén-dioxid termelése alapján) az anyagcseréjük mértékét is.

A sarlósfecske függőleges felületek réseiben költ, ezért is szereti a magas épületeket, így hazánkban például a nagy lakótelepi házakat is. Az ember remek élőhelyet biztosít számukra az építményeivel. Forrás: inaturalist

„A sarlósfecske az év 10 hónapjában folyamatosan repül, még éjszaka is, ezért is volt különös erre a hibernációszerű állapotukban rájuk találni, amikor alacsony testhőmérséklettel, inaktívan pihentek, holott egyébként nagyon kevés időt töltenek pihenéssel” – mondta el Arndt Wellbrock, a kutatás vezetője.

A sarlósfecske repülő rovarokkal táplálkozik, ám hideg időben a zsákmányaik se nagyon repülnek, így kevesebb áll rendelkezésre belőlük. Azzal, hogy a sarlósfecske ilyen időjárás esetén rövid ideig tartó „téli álomba” merül, rengeteg energiát takarít meg, lecsökken mind az agyi aktivitásuk, mind az izomtevékenységük, ez teszi lehetővé, hogy élelem nélkül is átvészeljék ezeket az időszakokat.

A repülésre született madarak nagyon esetlennek tűnnek, amikor nem repülnek. Forrás: inaturalist

A kutatók 423 olyan éjszakai adatot gyűjtöttek, amelyekben a sarlósfecskék testhőmérséklete jelentősen, átlag 8,6 Celsius-fokkal alacsonyabbá vált, és átlag 24,3 Celsius-fokos volt csupán. Alapesetben éjjelente 33 százalékkal kisebb a sarlósfecske energiafelhasználása a nappalinál, ám ezeken a hibernált éjjeleken 56 százalék volt az energiamegtakarításuk.

A kutatók egyelőre csak a tényeket ismerték fel, de ez is épp elég meglepő egy ennyire aktív madárfaj esetében. Különös volt az, hogy az egy fészekben pihenő sarlósfecske-család minden tagja egyaránt lehűtötte a testét egy-egy alkalommal, ám a kutatóknak elképzelésük sincs, mi módon hangolják össze a madarak ezt az energiatakarékos üzemmódot.