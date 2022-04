Kora tavaszi túra a Keszthelyi- hegységben, fura földsáncok mentén

A túrára március elején, egy borús, de annál vidámabb napon került sor. A videóból kiderül, milyen madárfajok látogatják rendszeresen Lesenceistvánd és Vállus gazdaságait, miért nem veszíti el minden lombhullató fa a leveleit ősszel, és hogy mik azok a látnivalók, amik felkeltették az érdeklődésünket a túra folyamán.

A OKT-041 I.4/1-2 alszakaszokat teljesítettük és a 3-dikat is befejeztük, így most léptünk át a Balaton-felvidékről a Keszthelyi-hegységbe. Ez utóbbi tájegységbe látogatunk el legközelebb, mert az országos kéktúra kétszer is keresztülszeli.

A túrafilmek élménybeszámolók, a legtöbb esetben egyetlen út alkalmával, spontán készített ismeretterjesztő útvonaljavaslatok. Az ng.24.hu oldalon időről időre megjelenő videókkal Önöket is hazánk legszebb tájaira invitáljuk, és bízunk benne, sokan kedvet kapnak a természetjáráshoz.