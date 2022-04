Apró madarak nagy ellensége

A 19. századi ornitológus, Johann Friedrich Naumann, azt mondja, a verebek a karvalytól való félelmükben még az egérlyukba is belebújnak, de a többi kisebb énekesmadár is különböző technikát vet be, hogy lerázza ezt a ragadózó madarat. Egyesek villámgyorsan röpködnek fák vagy bokrok körül, majd besurrannak a lombok közé, mások élettelennek tettetik magukat, és mozdulatlanul lapulnak a földön. Van ám ellensége a karvalynak is! A vándorsólyom vagy héja ha elkapja, gyorsan meg is eszi, de a nyestektől, rókáktól is tartania kell.