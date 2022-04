Így terjedtek el a varjak és a hollók a világban

A St. Louis-i Washington Egyetem számolt be arról az új kutatásról, amelyben a varjúfélék (a Corvus nembe tartozó madarak) gyors globális elterjedését mérték fel. A Nature Communications folyóiratban közölt tanulmány szerint arra jutottak a szakemberek, hogy e madaraknak mind az eszükre, mind az erejükre szükségük volt a hódításhoz. A varjúfélék evolúciós családfájának, jellemzőinek, s a klímaadatoknak összefésüléséből kiderült, hogy e madarak számos faja egy bizonyos klímahelyzethez köthetően jelent meg, együtt olyan tulajdonságokkal, amelyek kedveztek a terjedésüknek.

A varjak és a hollók a világon a legnagyobb területen elterjedt madarak közé tartoznak, igen gyorsan kirajzottak a szélrózsa minden irányába, miközben a közeli rokon, a szajkók és szarkák jóformán egy helyben maradtak.

Mik is azok a képességek, amelyek elősegítették a varjak és hollók terjedését? Egyrészt kiváló repülők, így igen nagy távolságokra, új helyszínekre is eljutnak, ám ez önmagában kevés lett volna a sikerhez. „Ha a fajok globális elterjedésére gondolunk, nemcsak az a fontos, hogy eljussanak újabb élőhelyekre, hanem az is, hogy képesek legyenek az ottani körülményeket túlélni. Az eredményeink alapján a varjak és a hollók azért válhattak gyorsan sokfélévé, mert különösen jól boldogultak az eltérő környezeti körülmények közt” – magyarázta Carlos Botero biológus adjunktus, a tanulmány egyik szerzője.

A kutatók kimutatták, hogy e két madárcsoport rendkívüli elterjedését egy csokornyi tulajdonságukhoz lehet kötni. Múzeumi preparátumok felmérése alapján kiderült, hogy a globálisan elterjedt varjak és hollók nagyobb aggyal és nagyobb termettel is rendelkeztek a többi varjúféléhez képest. Míg a hosszabb szárnyak segítségével messzebbre repülhettek, a nagyobb agy rugalmasabb, alkalmazkodóbb viselkedést tett lehetővé, a nagyobb termet pedig a versenytársakkal szembeni fellépésben nyújtott segítséget. Azonban kétségtelen, hogy a viselkedésük lehetett a legfontosabb tényező, amelynek köszönhetően a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig oly sok helyen megtalálhatóak. Fontos volt egyes tulajdonságaik megváltozása is, mint például a más varjúfélék közt ismeretlen csőrformák kialakulása, s az is, hogy az új élőhely igényeinek megfelelő testméretűvé fejlődtek e sikeres madarak.

A vizsgálatok szerint mintegy 10 millió évvel ezelőtt zajlottak le a legalapvetőbb átalakulások, amelyek hozzájárultak a varjak és hollók gyors globális hódításához. Az még nem világos, hogy pontosan milyen környezeti tényezők voltak a legnagyobb hatással, így még további kutatásokra is szükség lesz ahhoz, hogy megértsük, pontosan minek is köszönhetőek e változások.