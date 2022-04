Felmegy a sziklaleguánok vércukorszintje a turistáktól

A sziklaleguánok Bahama-szigeteken élő fajának (Cyclura cychlura) egyedei igen népszerűek az ökoturisták körében, ám úgy tűnik, még az ökoturizmus is veszélyes az állatokra. A turisták magas cukortartalmú szőlővel etetik a leguánokat, s amint arról a Journal of Experimental Biology szakfolyóirat beszámolt, ennek magas vércukorszint lesz a következménye.

A The Science Times beszámolója szerint a leguánok olyannyira rászoktak az édes csemegére, hogy amint meghallják a turisták közeledését, már rohannak is oda a pálcikákon nekik nyújtott szőlőszemekért. Az ökoturisztikai programszervezők eredetileg garantálni akarták, hogy a szigetekre érkező turisták biztosan találkozzanak az áhított állatfajjal, mivel a szigeteken nem honos szőlővel a nagy termetű gyíkokat hozzá lehet szoktatni az ember közelségéhez, ez a módszer még az illegális állatkereskedelemnek is kedvezhet.

Azonban, akik közvetlenül ezekkel az állatokkal foglalkoztak, ennél súlyosabb fenyegetésre is bizonyítékot találtak az állatok ürülékét látva. A sziklaleguán, amely jórészt leveleket, és egy kevéske helyben honos gyümölcsöt fogyaszt, általában a kubai szivarra hasonlító, összecsavart levelekből álló szilárd formát tojik. Azonban azok az egyedek, amelyek rákaptak a szőlőre, már valamiféle vizes, híg trutymót ürítenek, és ez volt az, ami a kutatókat alaposabb felmérésre késztette. Megvizsgálták a turisták által etetett és a távolabbi, elérhetetlen helyeken élő leguánokat is, összesen 46 állatot.

A leguánokon gyakorlatilag egy terheléses vércukorvizsgálatot végeztek el, s ebből az derült ki, hogy a turisták által etetett állatoknak magasabb volt a csúcs vércukorszintjük, s némelyiknek órákon át magas is maradt, azok azonban, amelyek sose láttak turistát (és szőlőt), azok pedig egészséges módon reagáltak az egyszeri cukorterhelésre.

Az még nem világos, hogy hosszú távon milyen egészségügyi következményekkel jár a leguánok esetében a megemelkedett vércukorszint, és az, hogy az etetés hatására a természetes táplálékuk iránti érdeklődésüket elveszítik ezek az állatok. Az viszont, ha nem legelik a helyi növényeket, akár még az ottani ökoszisztéma átalakulását is eredményezheti.

Korábban a leguánokat kenyérrel csalogatták a turistákhoz, erről váltottak az egészségesebb(nek hitt) szőlőre, és valószínű, hogy a természetvédelmi szakemberek javaslatára a turizmust szervezők újra változtatni fognak a taktikájukon, így lassan visszaállhat majd a leguánok természetes étrendje is.