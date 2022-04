Illegális állatkereskedelem, online

A Cornell Egyetem kutatói vezette nemzetközi csoport azt vizsgálta meg, hogy a különféle online platformokon miként lehet hozzájutni a ritka, veszélyeztetett rovar- és pókfajokhoz. A világ egyik legritkább lepkéje, a Fülöp-szigeteken élő luzoni fecskefarkúlepke (Papilio chikae) preparált példányát az Amazone.com-on is megtalálták. Emellett számos madárpók élő egyedét is online megvásárolhatta bárki, ezek egy része ugyan nem áll még a kihalás szélén, de csak szigorú jogszabályok betartásával lehetne csak kereskedni velük.

Az eredmények különösen annak fényében riasztóak, hogy világszerte zuhan az ízeltlábúak állománya az élőhelyvesztés, az irtószerek használata, az inváziós fajok megjelenése, az urbanizáció és más emberi térnyerés, illetve a klímaváltozás miatt. Épp ezért egy állatfaj túlélését könnyedén befolyásolhatják azok, akik illegális kereskedelmükből kívánnak hasznot hajtani.

A Global Ecology and Conservation szakfolyóiratban közzé tett eredményeket egy olyan nagyszabású projekt adta, amely eredetileg egyetemi hallgatók számára, az oktatás részeként indult be. A fiatal kutatók azt a feladatot kapták John Losey rovarász professzoruktól, hogy járjanak utána, hány védett, veszélyeztetett ízeltlábút lehet online megvásárolni. A 19 hallgatóból álló csoport 2019-ben végezte el a vizsgálatokat, és 79 olyan, nemzetközi jogszabályok által védett fajt találtak, amelyeket bárki megrendelhetett, megvásárolhatott.

A legdrágábban árusított rovar egy Ornithoptera allottei nevű lepke volt (lásd nyitóképünket), amely csupán a Csendes-óceán két szigetén él, és régóta csökken az állománya kimondottan az illegális kereskedelem miatt; 3850 amerikai dollárért kínálták a preparált hím lepkét.

„Elképesztő, mennyire könnyen hozzá lehet jutni online a veszélyeztetett állatokhoz” – mondta Juan Pablo Jordán, a kutatás egyik résztvevője. „Meglepő volt, mennyire könnyedén elérhetőek e veszélyeztetett fajok, s mennyire önelégültek azok a kereskedelmi platformok, ahol ezekhez a törvény által védett állatokhoz hozzá lehetett férni.”

A kutatásból az is kiderült, hogy számos nem védett rovart is könnyen meg lehetett venni. Ilyenek például a katicabogarak, amelyeket biológiai védekezésként szokás használni, ám nagyon nem mindegy, hogy hol milyen katicát engednek szabadon. Épp emiatt szabályozott a kereskedelmük is, hisz e módon lehet csak az őshonos állatokat óvni (lásd a harlekinkaticák esetét, itt is a növényvédelem miatt vásárolt állatok szabadultak ki és lakták be mára egész Európát, veszélyeztetve az őshonos katicák állományait).

A kutatók bíznak benne, hogy a vizsgálataik eredménye alapján sikerül az online kereskedelmet hatékonyabban szabályozni, az illegális kereskedelmet pedig törvényileg is büntetni.