Ázsiai gepárdok születtek Iránban

Az ázsiai gepárdnak (Acinonyx jubatus venaticus) a becslések szerint jelenleg csupán 12 egyede él vadon, mindannyian Irán területén, holott az állat egykor a Kizil-Kum sivatagától Indián és az Arab-félszigeten át hatalmas régióban élt. Afrikai rokonánál kisebb, karcsúbb termetű, Indiában uralkodói vadászathoz használták tömegesen, másutt az orvvadászat, az élőhelyvesztés, és a zsákmányállataik eltűnése miatt fogyatkozott meg.

Az iráni szaporítóprogram az utolsó szalmaszálat jelenti az ázsiai gepárd számára, a vadon élő állatok rendkívül alacsony száma miatt. A Touran Vadrezervátum Gepárd Szaporítóközpontjában január végén 17 alkalommal is megfigyelték két gepárdjuk, Firooz és Iran párzását, ennek gyümölcseként jött a világra 2 nőstény és egy hím kölyök, a sikerről május elsején számolt be a központot fenntartó Iráni Gepárd Társaság.

A három újszülött gepárdbébi a szaporítóközpontban. Forrás: Iranian Cheetah Society

A picik császármetszéssel születtek, és az állatorvosok szerint mindhárom kicsi, és a mamájuk is egészségesek, ám a gepárdmama egyelőre nem fogadta el őket. Egy nemzetközi szakértői csoport segíti az Iráni Gepárd Társaság szakembereit.

A gepárdvédelmet meglehetősen komolyan veszik Iránban, a 12 vadon élő egyedre 125 jól képzett vadőr vigyáz, emellett az élőhelyeik megóvása és az egyes, külön helyeken élő gepárdcsaládok közti fizikai kapcsolat fenntartása (a genetikai sokféleségért) miatt például egy védett területet átszelő út építési projektjével is felhagyott az állam a természetvédelem javaslatára.

Irán gepárdjainak meglehetősen szélsőséges, száraz viszonyokhoz kell alkalmazkodniuk, a hegyekben télen -30 Celsius-fok is lehet, nyáron pedig a + 50 Celsius fokos hőséget is ki kell állniuk. A gepárdok 15 természetvédelmi területen élnek.