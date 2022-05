Tíznél is kevesebb példány maradt a legveszélyeztetettebb tengeri emlősből

Jacqueline Robinson, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem munkatársa és kollégái a kaliforniai disznódelfinek DNS-ét vizsgálták – számol be a The Guardian. Tanulmányukban a szerzők azt írják, a vaquitaként is ismert faj genetikai szempontból nincs bukásra ítélve.

A kaliforniai disznódelfin a világ legfenyegetettebb tengeri emlőse, egy évtized alatt az állománya 576 példányról 7-8-ra zuhant. Az állat a Kaliforniai-öböl északi részén, Mexikónál honos. A kis egyedszám miatt a szakértők régóta tartanak attól, hogy ha sikerül is elérni a populáció növekedését, a beltenyészet meg fogja pecsételni a vaquita sorsát.

Az új elemzés alapján azonban az állatoknak nagyon kevés káros mutációjuk van, emiatt pedig kevésbé lehetnek fogékonyak a beltenyészetre, mint más fajok. Ez ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy a kaliforniai disznódelfin helyzete kedvező lenne.

A ritka cetfaj a halászati praktikák miatt került a kihalás szélére. A térség halászai a szintén veszélyeztetett totoaba hal kifogásához speciális eszközöket, úgynevezett kopoltyúhálókat használnak. Ezek alkalmazása illegális, a hatóságok viszont nem tesznek eleget a törvény betartásáért. A totoaba fő felvevőpiaca Kína.

Robinsonék 20 példány genomját vizsgálták, az egyedek 1985 és 2017 között éltek. Az eredmények alapján a kaliforniai disznódelfin genetikai szempontból nincs bukásra ítélve, megóvásához viszont azonnal fel kell számolni a törvénytelen halászatot.