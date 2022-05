Fél órán át rejtőzik a víz alatt ez a pók

A Közép-Amerikában élő pókról a Binghamton Egyetem szakembere, Lindsey Swierk megfigyelése alapján nemrégiben kiderült, hogy az ember elől menekülve fél órát is képes volt a víz alatt tölteni. A Trechalea extensa nevű pókfaj azon szárazföldi állatok közé sorolható, amely képes a vízbe menekülni ragadozói elől, nemrégiben gyíkokkal kapcsolatosan született hasonló felfedezés.

A pók egy olyan családba tartozik, amelynek tagjai félig vízi életmódot folytatnak, hasonlóan például a nálunk is honos vidrapókokhoz, gyakran merészkednek a vízbe, amikor vadásznak, ám eddig nem dokumentálták a saját ragadozóik előli menekülési stratégia részeként a búvárkodásukat.

Swierk és kollégái az Etology szakfolyóiratban tették közzé a megfigyelésüket e különleges viselkedésről, amelyet akkor figyeltek meg, amikor a pók egyedét meg akarták vizsgálni, és ezért meg akarták fogni. A pók kb. a szétnyitott emberi tenyér méretét is eléri lábaival együtt, ám a feléje közelítő kéz elől a patak vizébe menekült, először a víz felszínén rohant végig, majd a víz alá rejtőzött el, ahol 32 percen át várakozott.

A Trechalea extensa a vízparti köveken, farönkökön várja zsákmánya rezgéseit, amelyeket a vízfelszínre nyújtott elülső lábaival érzékel. Forrás: inaturalist

„Először is nagyon sok faj számára túl kockázatos a nedvesség és a hideg a ragadozókkal szembeni védekezésben” – mondta Swierk. „A Trechalea pókokról eddig nem tudtuk, hogy elrejtőzhetnek a víz alá, s főként azt nem, hogy ilyen sokáig bújhatnak ott, ha veszély fenyegeti őket.”

A Trechalea extensa (és rokonai is) legfőképp a trópusi erdők patakpartjain, köveken, farönkökön várakozik úgy, hogy elülső lábpárjai végét a vízfelszínen tartva figyeli, jár-e lehetséges eleség a közelben.

A pók szőrös (ezt még azok is tudják, akik egyébként félnek a pókoktól), és ennek köszönhető, hogy a víz alá tud merülni, ugyanis lemerüléskor a szőrei segítik elő, hogy a teste körül gyakorlatilag egy légbuborék képződjön. Ez a teljes testét teljesen körbefogja, mintha csak búvárruhát öltött volna magára – levegőből. A szőrök a pók testén víztaszító tulajdonságúak (ez egyébként azért jó, mert így esőben se pusztulnak el), s ezek miatt úgy néz ki a buborékruha rajta, mintha ezüstből volna. A buborék légrétege nemcsak a pók testét és légzését óvja, hanem, nagyon valószínű, hogy hőszigetelőként is működik a hideg patakvízben – ne feledjük, a pókok hidegvérű állatok.

„Ezek a pókok, és általánosságban minden más állat is, amelynek el kell rejtőznie a ragadozói elől, a leghatékonyabb kockázatelemzést kell végezniük. Egyrészt számításba kell venniük a zsákmányul esés kockázatát, persze, de emellett azt is, amivel a menekülés jár. Egyes fajoknál ez azt jelenti, hogy magára kell hagyni a territóriumukat vagy a párjukat, illetve épp a tartalékolt energiáit kell sprintre fordítania. E pókfajnál a víz alatti menedék további kockázataival is számolni kell, mint az, hogy nem tudnak szabadon lélegezni, vagy kihűlhetnek” – magyarázta a kutató. „Számtalan kérdés merül fel ebből az egyetlen megfigyelésből!”