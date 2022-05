Pom pom víz alatti meséje

A tengerirózsa a Liponema brevicorne nevet viseli, és igazán jól alkalmazkodó, érdekes, sőt, csodálatra méltó állat, ebben hasonlít az ismert mesehősre. Nem úgy néz ki, mint azok a tengerirózsák, amelyek közismerten egy cső alakú, oszlopszerű képződmény tetejéről szétálló, kusza nyúlványokból állnak, hanem tényleg egy pomponra emlékeztet, de még ebben az egyszerű formában is van változatosság. mutatta be a fajt a MBARI, a Monterey Bay Aquarium Kutatóintézete.

Néha lapított, szétterült pozícióban látjuk, máskor felfúvódott, tapogatóit kinyújtja, sőt, más tengerirózsákkal szemben nem rögzült az aljzathoz, és még a helyváltoztatása is igen érdekes.

Az izmai segítségével a testüket hordó alakúra formálják, és az áramlatok segítségével úgy gurulnak a tengerfenéken, ahogy az ördögszekér a westernfilmek kopár, félsivatagi tájain a széllel. E viselkedésük feltehetően azt segíti elő, hogy eleségben gazdagabb élőhelyeket keressenek maguknak, ahol planktonnal és apró rákfélékkel táplálkoznak.

Pompon-tengerirózsák csoportja egy automata búvárhajó felvételén (a kép eredetileg fejen állt, megfordítottuk) Forrás: Inaturalist

A pompon-tengerirózsa fontos része lehet az élővilágnak, mind az általa biztosított élőhelyként, mind pedig a tápláléklánc részeként. Megfigyelések igazolják, hogy garnélák, felemáslábú rákok és még halak is megbújnak időnként a tapogatói közt, és a jellegtelen, iszapos, más búvóhelyeket nélkülöző tengerfenéken minden hasonló lehetőségnek nagy értéke van.

Egészen világos színváltozatú pompon-tengerirózsa. A képen a piros pontok a kamera referenciapontjai: három, általában 10-10 centire lévő piros lézer pásztázza a kamera látóterében a tengert, ez később az élőlények méretének meghatározásában hatalmas segítség. Forrás: MBARI

A MBARI kutatói már azt is megtudták erről a különleges fajról, hogy ők maguk is fontos zsákmányt jelentenek, például a tengeri pókok vagy más néven ászkapókok számára, a megfigyelések szerint ezek az állatok a tengerirózsa tapogatóiról szívogatnak valamit, ám ez, legalábbis úgy tűnik, nem árt a pompon-tengerirózsának. Az állat időnként meg is szabadul egy-egy tapogatójától, mintha csak megajándékozná vele az ászkapókot.

Ez a különleges lény 100-4100 méteres mélységben él, átmérője 30 centis lehet. Egyaránt kedveli a tengerfenékből szivárgó hideg vizek környezetét, és a forró vizű, hidrotermális kürtőkét. Színe a rózsás-fehértől a narancsig változhat, tapogatói is lehetnek vékonyak, vagy ducik.