Az elefántok is gyászolnak, amikor elvesztik társukat

Szandzseeta Sarma Pokhare, a Bengalurui Indiai Tudományos Intézet ökológusa és munkatársai új tanulmányukban azt mérik fel, hogy az elefántok miként reagálnak csordájuk egy-egy tagjának elvesztésére – számol be a Phys.org. Ehhez olyan, a YouTube-on fellelhető videókat elemeztek, melyeket természetrajongók készítettek.

Korábbi tanulmányok már felfedték, hogy az emberen kívül más állatok, így az emberszabású majmok és a delfinek viselkedése is megváltozik, amikor elpusztul csoportjuk valamely tagja. A jelenség különösen erőteljes, amikor egy anya veszti el utódját. Az elefántoknál ugyanakkor kevés vonatkozó vizsgálatot folytattak.

A természetben nehéz tudományosan dokumentálni az elefántok gyászát, hiszen ritka eseményről van szó. A szakértők ezért azt feltételezték, hogy az amatőrök, akik okostelefonjaikkal sokkal nagyobb mennyiségben készítenek videókat az állatokról, esetenként véletlenszerűen megörökíthetik a viselkedést.

A csapat a YouTube-on 24 olyan videót azonosított, amelyben társuk, jellemzően egy fiatal példány pusztulására reagálnak az elefántok. A felvételek alapján az állatok leggyakrabban megérintették a tetemet, de szaglászást is sokszor dokumentáltak. Az érintés az elvesztett egyed pofájára vagy fülére korlátozódott. Az egyik csorda tagjai különböző hangokat is keltettek az elpusztult társ láttán, és olyan elefántok is akadtak, amelyek látszólag megpróbálták feléleszteni az elhullott állatot.

A kutatók a korábbi vizsgálatokat megerősítve úgy gondolják, hogy az elefántok nemcsak felismerik, amikor egyik társuk elpusztul, hanem meg is gyászolják az érintettet. A borjukat elvesztő tehenek esetében a viselkedés különösen jelentős, öt esetben a nőstények napokig cipelték utódjuk tetemét.