Gyógykorallokat használhatnak a delfinek

Egyre több állatról tudjuk meg, hogy valamiféle öngyógyító tevékenységet végez, ismerünk például, a paraziták ellen fészkükbe cigarettacsikket gyűjtő madarakat vagy a szúnyogok ellen egy ezerlábú mérgével magukat bekenő majmokat. Teli van a természet olyan példákkal, amelyekben az állat valamilyen gyógynövényt vagy másik állatot fogyaszt védekezésül, s egy újonnan, az iScience folyóiratban közzé tett tanulmány szerint a delfinek is becsatlakozhatnak ebbe a társaságba.

A Vörös-tengeren figyelték meg, amint az indiai-óceáni palackorrú delfinek csapata korallokhoz és szivacsokhoz dörzsölik a testük egyes részeit, s a vízben „sorban állnak” a számukra hasznos korall előtt. A delfinek egyenként, néha ugyanazon delfin egymás után többször is nekidörzsölte a testét egy-egy korallnak, a „kezelésre váró” csapat 1 évesnél fiatalabb tagjai viszont csak szemlélői voltak az eseménynek, az ennél idősebb borjak viszont folyamatosan eltanulták a felnőttektől a módszert. A kutatók számos videót is készítettek a tevékenységről, egyiken még az is látszik, hogy a korall kibocsát valamit a delfinekkel való találkozás hatására.

Egy német vezetésű nemzetközi kutatócsoport a jó ideje végzett megfigyelések nyomán begyűjtött néhány példányt azokból a korallokból, amelyeket a delfinek felkerestek, és megvizsgálták, miféle hatóanyagok lehetnek rajtuk.

Korallok, szivacsok, és a hozzájuk dörzsölőső delfinek. Forrás: iScience

A lehető legminimálisabb mennyiségű minták elemzését nagy teljesítményű vékonyréteg-kromatográfia (HPTLC) segítségével végezték el, és kiderült, hogy mindhárom élőlény, amelyhez a delfinek rendre hozzádörzsölik magukat, valamilyen baktériumellenes hatású vegyületet termelt.

Ebből persze még nem lehet egyenes következtetést levonni arról, hogy a delfin valóban öngyógyítási céllal használja e korallokat és szivacsokat, mivel az a kutatásból nem derült ki, hogy a delfinekre nézve tényleg gyógyhatásuk volt e váladékoknak. A lehetőség azonban megvan erre, és mind a hatóanyagok megléte, mind a delfinek viselkedése erre utal. Az eredmény viszont további kutatásokra ösztönözi a szakemberek, mert igen könnyen elképzelhető, hogy a korallzátonyok lakói közt más ilyen kapcsolatokra is fény derülhet.