2022 díjnyertes természetfilmje a vadlovakról szól

2022-ben május 27 és 29 között rendezték az anno, a Kék bolygó alapítvány kezdeményezésére létrejött, immár VIII. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Fesztivált a Gödöllői Királyi Kastélyban. A rendezvény második napján átadták a Természet és Környezetvédelmi-, valamint a Kárpát-medence Természeti Értékei Filmfesztivál díjait. A Kék Bolygó Alapítvány Fődíját, Török Zoltán: Vadlovak – Hortobágyi mese című egészestés film kapta. Ezzel elnyerte a trófeával járó másfél milliós pénzösszeget is. A fesztiválon két szekcióban – nemzetközi-és Kárpát medencei – közel 1400 benevezett produkció versenyzett egymással.

A nemzetközi szekcióban három kategóriában hirdettek nyertest. Az egészestés természetfilmek első helyezettje az Uprooted: Az olimpiai törzs, Révész Bálint alkotása lett a Szalay Péter Balázs Béla díjas dokumentumfilm rendezőből – zsűrielnök, ifj. Vitray Tamás, operatőr, biológus, szakíró, a National Geographic magyarországi főszerkesztőjéből és Takács Rita szerkesztő-rendezőből álló zsűri döntése szerint.

A rövidfilmek versenyében a Gonarezhou, az orrszarvúak visszatérése (Gonarezhou, Return of the Rhino) diadalmaskodott. A film rendezői, Joanna Craig és Buck O’Donoghue a távoli forgatás helyszínéről, Zimbabwéből érkeztek a fesztiválra. A rajz és animációs film kategóriában díjnyertes, Miért fontos a biológiai sokféleség (Why is Biodiversity Important) című, Dawid Attenborough közreműködésével készült skót rajzfilmet jutalmazta a zsűri. Ennek rendezői, Ana Stefaniak és Ignatz Johnson-Higham szintén személyesen vették át a nekik járó díjat.

A Kárpát-medence Természeti Értékei szekcióban a hosszú filmek kategóriájának első helyezettje Dan Dinu lélegzetelállítóan látványos Vad Románia (Wild Romania) című alkotása kapta az első helyezéssel járó szobrocskát és az 500 Euróval járó elismerést. A zsűri elnöke Széll Antal környezetvédelmi szakember, fotós, operatőr, segítői a horgászati filmjeiről ismert Kátai Róbert és a Duna Televízió tapasztalt szerkesztője, Németh Beatrix voltak. Ebben a szegmensben a rövidfilmek között két nyertest hirdetett a zsűri. Első lett megosztva Drexler Szilárd és Kocsis Tibor Ezeréves vadvízország című alkotása, illetve Kriska György és Kriska Ferenc munkája, A dunavirág rejtély.

Ugyancsak ebben szekcióban versenyeztek a Third Eye kategóriában az amatőr alkotók által készített filmek. Itt a Tavasz a siketfajdoknál, Csolbár Ferenc Alpár produkciója bizonyult a legjobbnak. A filmfesztivál két szekciójának zsűrijei a második és harmadik helyezést elért filmek alkotóinak teljesítményét elismerő oklevelekkel méltatta.

A Fődíj és filmkategóriák győztesei után kiosztották a fesztivál különdíjait is. A National Geographic hazai kiadásának különdíját megosztva adták ki. A tudomány világlapja a Zavaros vizek megfékezése (Briding Trouble Waters) című film megvalósításának módjáért egy minden ízében professzionális természetfilmes csapatot és a filmet rendező Ran Levy Yamamorit jutalmazta, és egy briliáns, mának szóló ötletet is első helyen értékelt. A Bicajra fel című filmet egy hazai gimnázium és általános iskola tanulói készítették kollektív munkával, amatőrként, profikra jellemző színvonalon.

Az M/5 televíziós csatorna különdíját Molnár Attila Dávid rendező az egyéni vállalás és a közösségi összefogás erejére egyaránt példát mutató filmje, a Folyómentő teherautó kapta. A fesztivál szervezői is kiválasztották kedvenc filmjüket. A Szervezők különdíjával a John Davis főszereplésével készült Történetek rólad és rólam (Stories for You and I) című, lírai szépségű, környezetvédő produkciót jutalmazták.

A zsűri különdíját A Gangesz szelleme (The Spirit Of Ganga) című indiai film stábjának ajánlotta, elsősorban azért az erőteljes és újszerű hangvételért, amelyet e film fiatal alkotógárdája képviselt a Föld egyik legnagyobb ökológiai problémájának bemutatásakor.

A fesztivál szép hagyománya a Rockenbauer Pál emlékdíj. Ezt a megbecsülést a legendás természetfilmes örökségét ápoló kuratórium ítéli meg. Az idén az „Őrzők”, a nagy szakmai presztízzsel járó díjat, egy alkotó teljes munkásságának elismerését, Török Zoltánnak, a Vadlovak – Hortobágyi mese és más emlékezetes természetfilmes alkotások rendezőjének adták át.