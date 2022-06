200 négyzetkilométeres és 4500 éves a világ legnagyobb növénye

A világ legnagyobb növénye címet eddig egy Utah államban álló rezgőnyár birtokolta, amely bár hatalmas a maga 0,43 négyzetkilométeres területével (a fa egyazon gyökérből kinőtt sarjai alkotják az egyetlen meganövényt, amely gyakorlatilag egy erdőnek látszik), ez szinte csak porszemnek tűnik a most felfedezett új rekorder 20 négyzetkilométeres méretéhez képest.

Az egyetlen növény gyökérsarjaiból álló rezgőnyár-erdő Utah területén, az előző növényi rekorder. Zöld vonal határolja az egy növényhez tartozó sarjakból álló erdőt. Forrás: Wikimedia Commons

Az ausztrál Shark-öböl elképesztő érdekességei miatt a Világörökség része, fantasztikus állatvilága és olyan ősi, leginkább csak a 3,5 milliárd éves életnyomokból ismert, mikrobák alkotta közösségek, mint a sztromatolitok ma élő változatai is megpillanthatóak. A különleges helyszín újabb csodával bővült, persze ez már jó ideje ott volt, csak nem ismertük fel a lényegét: egy átfogó vizsgálat alapján az öböl jelentős részét elfoglaló tengerifűvel borított terület egyetlen növényből áll.

Élő sztromatolitok a Shark-öbölben, a 3,5 milliárd éve bolygónk egyedüli élőlény-közösségeit jelentő képződmények ma már csak egy maréknyi, szélsőséges helyszínen élnek a Földön. Forrás: Wikimedia Commons

A Flinders Egyetem szakemberei és kollégáik az öböl sekély, napsütötte vizében élő tengerifű-telepek genetikai sokféleségét mérték fel azzal a céllal, hogy a számtalan szempontból fontos növényfaj természetvédelmi célú szaporításához minél jobb alapanyagot választhassanak.

A kutatást vezető Jane Edgeloe elmondta, hogy a kutatócsoportjuk számos helyen vett mintákat a tengerifű gyökérsarjaiból a Shark-öböl sokszínű környezeti feltételeket nyújtó helyszínén, hogy ezeket genetikai jelzőpontjaik alapján el tudják különíteni. Azonban a vizsgálatok igen meglepő adatokat adtak. „Az eredmény azonban elképesztő volt: csupán egyetlen növényt találtunk. Egyetlen egyed húzódik végig a 180 kilométeres hosszan elnyúló területen a Shark-öbölben, s ezzel a bolygó legnagyobb növényét találtuk meg!” – mondta Edgeloe. „A meglévő, 200 négyzetkilométeres kiterjedésű tengerifű-mező egyetlen egy alapító növény sarjaiból áll.”

A Shark-öböl űrfelvételen Forrás: Wikimedia commons

A Posidonia australis nevű tengerifűből álló kolónia igazi ökológiai rejtélyt jelent, a kutatásban részt vett egyik szakember, Dr. Martin Breed szerint. „A növény valószínűleg terméketlen, s ezen egyetlen ivartalan egyed ilyen hosszú idejű fennmaradása önmagában is igazán fura. Az ivartalan növények általában csökkent genetikai sokféleségűek is, ez pedig a változó körülményekhez alkalmazkodás során hátrányos.”

E tengerifű pedig igen széles környezeti viszonyok közepette él, az átlaghőmérséklet például 17-30 Celsius-fok közt változik, a tengervíz sótartalma az öböl egyes részein normál, másutt ennek a kétszerese, s hasonlóan szélsőséges fényviszonyok közt él, néhol szinte teljes sötétben, másutt fényárban úszva. „Ezek mind igen jelentős stresszforrások a növény számára, ám ő mégis virul.” – tette hozzá a kutató. A genetikai vizsgálatokból arra jutottak, hogy a tengerifű génjei kiválóan alkalmazkodtak ehhez a változékony helyszínhez. Az is kiderült, hogy a növény génkészlete megkettőződött, ezt annak köszönheti, hogy a még normál génkészletű szülő növények mindegyikének teljes génkészletét megörökölte. Bár az ilyen módon létrejött növények gyakran terméketlenek, viszont a dupla génkészlet nagyobb túlélési esélyeket nyújt extrém körülmények közepette. E növények, ahogy a most felfedezett tengerifű is, ivaros szaporodás nélkül is jól elvannak, amennyiben békén hagyják őket.

A tengerifű virágzata – a kérdéses egyed azonban egyáltalán nem hoz virágokat. Forrás: inaturalist

A tengerifűről az utóbbi években derült ki, hogy jelentős szénmegkötő-képességükkel jelentősen hozzájárulnak a légköri szén-dioxid kivonásához, ráadásnak óvják a parti területeket az eróziótól (ahogy az erdők a szárazföldek talaját), ezért világszerte igyekeznek minél jobban megismerni e növényeket, s az általuk képviselt ökoszisztémákat. A Shark-öböl óriási tengerifű egyedét még tovább fogják vizsgálni, hogy rájöjjenek, pontosan mik azok, amik lehetővé tették e csodálatos növény növekedését és túlélését.