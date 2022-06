A virág formája és a méh-paraziták

Az Észak-Karolinai Állami Egyetem kutatói vizsgálták meg a méhek parazitái és a virágok közti összefüggést, hisz a virágok szolgálnak e paraziták átadásának platformjául, mind a háziméhek, mind a vadméhek körében. A kutatók ez esetben a poszméhek és azok emésztőrendszerének mikroszkopikus élősködője, a Crithidia bombi kapcsolatát vizsgálták meg annak függvényében, hogy miféle virágokat járnak be a méhek. E parazitáról ismert, hogy rontja a dolgozók várható élettartamát, s a királynők termékenységét, s ezzel a méhek mai világunkban eleve hanyatló szaporodását teszi még nehezebbé.

Felmérték a virágok méretét, egyes alaktani jellemzőiket, s azt, hogy a virágzatok hány egyedi virágból állnak. A paraziták terjedését meghatározó dolgokat is vizsgálták: a virágokra került méh-ürüléket, a paraziták túlélését az egyes virágokon, illetve azt, ahogyan a parazita az újabb gazdájába juthat a virágról.

A kizárólag poszméhekben élősködő parazita. Forrás: ETH Zürich / R. Schmid Hempel

Az Ecology folyóiratban közzé tett tanulmány szerint a paraziták terjedését a virág alakja befolyásolja legjobban. A széles és lapos, platformszerű virágú fajokon (mint a kasvirág vagy a kúpvirág) ugyan rövidebb ideig élnek a paraziták, ám ezeken több ürüléket hagynak a méhek, s egyúttal nagyobb eséllyel szedik össze a parazitákat e virágokon.

A kutatók szerint a kevésbé „fertőző” virágtípusokkal, az e tulajdonságuk alapján összeválogatott virágfajokkal segíteni lehetne a méheket úgy, hogy a termőföldek közé ékelt méhlegelőkre ültetett, parazitamentesebb fajokkal egyaránt biztosítanánk számukra a megfelelő táplálékot, s emellett meg lehetne óvni őket az élősködőktől is.

A kutatók megjegyezték azt is, hogy a most feltárt összefüggéseken túl vannak más tényezők is, amelyek befolyásolják a paraziták terjedését, ilyen például, hogy a méh mennyi időt tölt egy virágon, vagy épp milyen gyakori vendég rajtuk, de feltehetően egyéb környezeti tényezők is közrejátszhatnak.