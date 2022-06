A klímaváltozás hírnökei a norfolki gyurgyalagok

A brit Királyi Madárvédelmi Társaság (RSPB) számolt be arról a felfedezésről, amely akár örömhír is lehetne, ám mégse egészen az: Norfolk megyében először figyeltek meg gyurgyalagokat: hét madár jelent meg a területen június elején. A madarak, úgy tűnik, egy Trimingham melletti felhagyott bányában fogják tölteni a nyarat, s mivel úgy látták a megfigyelők, hogy fészeküreget is vájtak, akár még szaporodhatnak is. A közelmúltban ez a hatodik alkalom, hogy gyurgyalagot láttak Nagy Britannia területén, s az elmúlt 20 évben növekvő tendenciát mutat az észlelésük.

A színpompás tollazatú madár semmi mással nem összetéveszthető. Levegőben repülve kapja el zsákmányát, amely méhekből, darazsakból, szitakötőkből és más repülő rovarokból áll. A párok életre szólóan állnak össze, de az udvarlási szertartás és a rovarajándékok minden szezonban ismétlődnek. Mindkét madár dolgozik a kicsik kiköltésén (néha 10 tojáson is rak a tojó), de még a kolónia tagjai is besegítenek egymásnak. A telet Afrika déli részén töltik.

Bár a kép nem túl jó minőségű, az kiválóan látható, hogy a közepén a gyurgyalag az üregből bújik elő. Ilyen üregekben fészkelnek, ez alapján gondolják a brit szakemberek, hogy talán idén az első norfolki fiókák is kikelnek majd. Forrás: inaturalist

Legutóbb 2017-ben találkoztak Nottinghamshire területén gyurgyalagokkal, akkor az ország távoli pontjairól is ezrek utaztak a helyszínre, sokan családostól, hogy megcsodálják a ritkaságokat.

„Jelenleg ez lehet Nagy Britannia hét legizgalmasabb madara” – mondta Mark Thomas, az RSPB szakembere, aki a terület tulajdonosával és helyi madarászokkal jelenleg is azon dolgozik, hogy a madarak lakhelye közelében egy minden fél számára megfelelő megfigyelőhely készülhessen. „Szeretnénk, ha mindenki élvezhetné e rendkívül szép madarak látványát, de úgy, hogy a madarak is biztonságban érezzék magukat.”

Az öröm ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy e madarak egyre gyakoribb felbukkanása a klímaváltozáshoz köthető, és a természetre, élővilágra nehezedő nyomás hírnökei a gyurgyalagok is. A szakemberek szerint valószínűleg nemsokára már állandó nyári brit lakosokká válnak e színpompás tollasok.