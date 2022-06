Kolumbia bennszülött lepkéi

Kolumbia területén él a világ összes (kb. 19000) lepkefajának mintegy 20 százaléka (3642 faj és 2085 alfaj fordul elő az országban), ezen belül 200 endemikus, most e fajokat gyűjtötte össze egy új könyvben a Dr. Blanca Huertas vezette kutatócsoport. A spanyol és angol nyelvű könyv a Londoni Természettudományi Múzeum és a kolumbiai kormány turisztikai ügynöksége közös gondozásában készült el és bárki letöltheti digitális formában.

Az országban 2016-ban született békemegállapodás biztonságosabbá tette a terepi munkát a tudósok számára, így 2018-ban elkezdődhetett a Kolumbia lepkéit felmérő program is, ennek köszönhetően született meg a könyv. A műben nemcsak az egyes fajokat láthatjuk viszont a képeken, hanem megismerhetjük azok élőhelyét, illetve az állatok jellemzőit is.

Callicore ines, egy a tarkalepkékhez tartozó faj, amely csak Kolumbiában honos. Forrás: inaturalist

A könyvben lehet először megnézni számos fajt, a több mint 500 színes képen, no és persze olvashatunk is a különleges, ritka lepkékről, így például arról a sárga lepkéről, amelynek közel 100 éven át csupán csak a hím példányait ismerték, mire végre sikerült egy nőstényt is megtalálni. Van benne olyan faj, amelyet csupán egyszer láttak 50 év alatt, s van olyan is, amelyet a sátánról neveztek el (Perisama satanas).

Kolumbia a világ egyik legsokszínűbb természeti körülményekkel rendelkező országa, ezzel a lepkéi is ugyanilyen sokféleségnek örvendenek. Az Andok három elkülönült vonulata és a köztük lévő völgyek, az ország folyóival együtt rendkívül tagolt felszínt, számtalan, egymástól elszakadt élőhelyet biztosítanak, ez lehet a kulcsa a sokszínű lepkevilágnak.

A helikonlepkék egy faja, a Heliconus heurippa, kizárólag Kolumbiában él. Forrás: inaturalist

A könyv szerzői bíznak benne, hogy a munkájuk nemcsak érdekes összefoglaló mű, hanem az embereket is arra fogja késztetni, hogy minél többet megtegyenek e különleges élővilág megőrzéséért. Ahogy az ország egyre békésebbé és biztonságosabbá válik, az ökoturizmus is egyre nagyobb szerepet kap, ez pedig további védelmi lehetőségekkel is jár. Azonban a klímaváltozás ebben az országban is veszélyforrást jelent számos erdőség számára.

„Azzal, hogy már tudjuk, Kolumbia mely lepkéi különlegesek és melyek élőhelye korlátozott nagyságú, bízunk abban, hogy az átlagemberek számára is kedvet csinálunk a természetvédelemhez, a kutatók tovább vizsgálhatják majd őket, s a hatóságok pedig kiemelten kezelik majd a védelmük kérdését” – mondta el Dr. Huentes.

Morpho rhodopteron, Dél-Amerika 29 Morpho-fajának egyike, amely azonban csakis Kolumbiában található meg. Forrás: Inaturalist

Kolumbiában, ebben az 1,1 millió négyzetkilométeres országban csak egy picivel van kevesebb lepkefaj, mint a 30-szor nagyobb területű Afrikában (4000 faj), és hatszor több, mint egész Európában (500 faj). Az ország Paramos nevű hegyvidéke a leginkább veszélyeztetett, és ez a legfontosabb a különleges és ritka lepkék túlélése szempontjából.

A könyvet, amit bárki ingyen letölthet, akkor is érdemes végignézni, ha se spanyolul, se angolul nem tudunk, mivel a képek önmagukban is szemet gyönyörködtetőek, s megismerhetünk egy, a hazaitól sokban különböző lepkefaunát, annak ritkaságain keresztül.