Fekete rigó vagy seregély?

Városi parkokban sétálva a frissen nyírt, locsolt gyepen gyakran a szemünk elé kerül a vaskos gilisztát a talajból előhúzó fekete rigó. Akkor ő éppen a közeli bokrosban a fészken kotló párjának vagy már a fészekben lapuló éhes fiókáknak szállítja az eleséget.

Seregély Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Ugyancsak a városi parkokban figyelhetjük meg a talajon a keresgélő seregélyeket. Nézzük meg, milyen jegyek alapján tudjuk megkülönböztetni őket! Míg a fekete rigó ugrál a talajon addig a seregély komótosan lépeget. Mindkettő táplálékot keres, az első szembetűnő különbség itt jól megfigyelhető.

A fekete rigó hím példányai egyszínű feketék, míg a seregélyek sötét alapon fehéren pöttyözött tollruhát viselnek. Nászruhában a seregélyekre eső napfény csodás színekben irizál, láthatóak az acélos kék és zöld színek, ezzel ellentétben a fekete rigó hímek egyöntetű feketék. További különbség még, hogy a fekete rigó farka hosszú, ellenben a seregélyeknek rövid farkuk van.

A költőhelyük is nagyban különbözik, míg a seregély odúban fészkel, a fekete rigók tojásaikat a bokrok ágvillájában épült fészekbe rakja.

Tojó fekete rigó. Általában a telet is hazánkban költik, csak kis részük vonul délebbre. Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A seregélyek nagy része vonuló, de védett helyen többen áttellenek Magyarországon. Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Különbség van az énekükben is! A fekete rigó melankolikus, csodás énekét mindenki ismeri a városi zöldövezetben, illetve kisebb városi parkokból. A seregély is beköltözik nagyobb parkokba, városi temetőkbe, éneke azonban utánzásokkal tarkított. Mesterien beleszövi többek között a sárgarigó énekét is repertoárjába. Sokan március idusán azt gondolják, megérkezett a sárgarigó, holott az énekét a seregély mesterien utánozza. A sárgarigók mindig májusban érkeznek vissza téli szállásukról. A seregélyek között enyhébb teleken akadnak áttelelők is.

Van még egy nem elhanyagolható és szembetűnő különbség a két faj között: a sárga szemgyűrű, míg a fekete rigó hímeknél a szem körül élénksárga szemgyűrűt láthatunk, a seregélyeknél ez hiányzik.

Egyszínű seregély Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Becsempésztem a végére egy másik seregélyfajt, az egyszínű seregélyt (Sturnus unicolor). Ő hazánkban nem fordul elő, jómagam Tunéziában láthattam jó pár évvel ezelőtt. Mint a felvételen is látható, egyszínű fekete, csak a farokfedőin lehet néhány pötty.