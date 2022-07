40 év után visszatérnek a fehér orrszarvúk

A 16 éven át dúló polgárháborúban a nemzeti park élővilága igen súlyos csapásokat szenvedett, többek közt a fehér orrszarvú ki is pusztult e helyről. Azonban 2016-tól kezdődően a Peace Parks Alapítvány és a mozambiki állami természetvédelmi területek igazgatósága, az ANAC, nekilátott a visszatelepítéseknek. A Zinave Nemzeti Park is része egy hatalmas kiterjedésű, több országon átnyúló kiemelt természetvédelmi területnek, amely a Limpopo folyó tágabb környezetét foglalja magában, mintegy 100 ezer négyzetkilométeren (ez nagyobb hazánk területénél).

3 ország számos nemzeti parkja alkotja a hatalmas, védett területet. Forrás: Wikimedia Commons

Az Peace Parks Alapítvány híre szerint az első 19 egyed igen hosszú úton érkezett Dél-Afrikából 2022 áprilisában, ez volt a világon a leghosszabb, mintegy 1600 kilométeres közúti orrszarvúszállítási akció, eddig!

Az előzetes állapotfelmérésen átesett, egészséges orrszarvúkat speciális konténerekben vitték el félútig, a Maputo Nemzeti Parkig. Ott néhány nap pihenőt tartottak, hogy az állatok is bírják az utat, ettek-ittak-mászkáltak egy e célra szolgáló helyen, majd megtették az út második felét is. Szerencsére a módszer jónak bizonyult, és minden állat kiváló állapotban érkezhetett meg a célba! Azzal, hogy ilyen jól sikerült, e módszert fogják alkalmazni más visszatelepítési akcióknál is a jövőben.

Speciális konténerekben, teherautókon szállították az állatokat. Forrás: Peace Parks Foundation

Néhány év alatt szeretnék a park fehér és fekete orrszarvú állományát felduzzasztani, s úgy tűnik, jó úton járnak, mivel másfél héttel ezelőtt már meg is született az első fehér orrszarvú a parkban. Az állatok egy energiacég adományának köszönhetően tehették meg ezt az utat.

Minden egyedet elláttak a legmodernebb műholdas nyomkövetővel is, így minden lépésüket figyelhetik a park vadőrei a park központjából. A rinocéroszok és más állatok védelme érdekében több tucat vadőrrel többen is dolgoznak már a nemzeti parkban.

A félúton tartott pár napos pihenő alatt az állatok ettek, ittak, és regenerálódhattak. Forrás: Peace Parks Foundation

A Zinave Nemzeti Parkban a betelepítéseknek köszönhetően már együtt van 14 faj 2400 egyede: elefántok, zsiráfok, bivalyok, zebrák, gnúk, leopárdok és hiénák róják a mintegy 4000 négyzetkilométeres területet. Oroszlánok saját elhatározásukból érkeztek a parkba, ezzel is bizonyítva a nagy kiterjedésű, mozambiki, dél-afrikai és zimbabwei régiókat átfogó Nagy Limpopo Nemzetközi Természetvédelmi Terület (TFCA) átjárhatóságát. Az ezt megelőző 4 évtizedben egyáltalán nem éltek itt oroszlánok.

Hamarosan a turizmus előtt is megnyílik majd a park, ez segíti a fenntartást finanszírozni, és persze az ikonikus fajok, mint az orrszarvú sikeres szaporodásához is így tudják megteremteni a kedvező körülményeket. A következő időszak célja, hogy összesen 40-re növekedjen az ide betelepített rinocéroszok száma.