Kardszárnyú delfinek tartják rettegésben a dél-afrikai fehér cápákat

Egy új tanulmányban a szakértők két, Dél-Afrika partjainál fel-felbukkanó kardszárnyú delfin viselkedését mutatják be – számol be a Taylor and Francis Group. Az állatok esetenként fehér cápákra támadnak, a rettegett halak ezért gyakran elkerülik a térséget.

Alison Towner, a Rhodes Egyetem és a Dyer Island Conservation Trust munkatársa, illetve kollégái megfigyelések és megjelölt cápák adatait vizsgálták. A szakértők arra jutottak, hogy mióta a kardszárnyúak, 2017-ben elkezdtek fehér cápákra vadászni, az egyébként ádáz ragadozók többször is távol maradnak Gansbaai partjaitól, ahol korábban kifejezetten gyakoriak voltak.

Az elmúlt öt évben nyolc fehér cápa teteme sodródott partra a környéken, az állatokkal egyértelműen kardszárnyú delfinek, a két érintett példány végezett. Hét esetben a támadók megették a halak máját, többször pedig a szívüket is felfalták. A szakértők azt gyanítják, hogy több áldozat maradványai nem kerültek elő. A kutatók korábban is tudták, hogy egyes kardszárnyúak hajlamosak megtámadni a fehér cápákat. A mostani tanulmány különlegessége, hogy sikerült felmérni, miként hat a viselkedés a helyi élővilágra.

Towner szerint az eredmények alapján egy-egy támadást követően eleinte hetekre vagy hónapokra is távol maradhatnak a fehér cápák. A kutató kiemelte, hasonló elkerülési stratégia figyelhető meg a Serengetin, az oroszlánok növekvő száma miatt távol maradó afrikai vadkutyáknál.

Mivel a fehér cápák ritkábban merészkednek be a régióba, új köztes ragadozók, bronzcápák jelentek meg a környéken, amelyeket alapvetően veszélyeztetnek a fehérek. A kardszárnyúak az újabb cápákra is vadásznak, a kisebb ragadozók felbukkanása viszont így is nyomást helyez a táplálékláncra.

A két kardszárnyú egyébként jól beazonosítható hátúszójuk alapján. Az egyedek azon különleges csoport tagjai lehetnek, amelynek képviselői Dél-Afrika partjainál cápákat is elejtenek. Kérdés, hogy a jelenség miként hat az egyébként is sebezhető fehér cápákra.

A meggyőző adatok ellenére a kutatók azt sem zárják ki, hogy a cápák valójában a tenger melegedése, esetleg a halászat hatásai miatt kerülik el Gansbaai partjait.