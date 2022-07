Több bölénytámadás is történt a Yellowstone Nemzeti Parkban

Egy hónap leforgása alatt három embert is megsebesítettek bölények a Yellowstone Nemzeti Parkban – számol be a Live Science. A park szakértői az esetek miatt ismételten felhívták a figyelmet, hogy nem szabad közel kerülni a növényevőkhöz. A hatóságok egyébként is rendszeresen emlékeztetik a látogatókat az óvatosság fontosságára.

A legutóbbi támadás június 29-én történt, a sérült egy 71 éves nő, aki a Yellowstone-tó környékén sétált. Az asszony kórházba került, sérülései nem életveszélyesek. Csupán két nappal korábban, a híres Old Faithful gejzírtől nem messze egy 34 éves férfi is megsebesült, május 31-én pedig a gejzírtől északra repített egy 25 éves nőt 3 méteres magasságba egy példány.

Noha a támadások emberi szemmel durvák, némi odafigyeléssel elkerülhetőek lehettek volna. Az amerikai bölények gyors, hatalmas, rendkívül erős állatok, a hímek fejét ráadásul 60 centiméter hosszú szarvak is díszíthetik. A bölények növényevők, de territoriálisak, nem tűrik, ha túlságosan megközelítik őket. A Yellowstone Nemzeti Park területén ezért a patások esetenként óvatlan emberekre és más állatokra is rárontanak, a sérülések viszont ritkán halálosak, a bölények valószínűleg amolyan figyelmeztetésként támadják meg a betolakodókat.

A látogatók elleni támadások szinte mindig akkor történnek, amikor a turisták nem tartják a távolságot. Az amerikai Nemzeti Parkszolgálat szerint nem szabad 23 méternél közelebb kerülni a bölényekhez, erre különösen figyelni kell a kempingeknél, utaknál, ösvényeknél és parkolóknál, ahol az állatok eleve feszültebbek. A hatóságok kiemelték: a három sérült és a velük lévő megtámadott családtagok vagy barátok a javasoltnál jóval közelebb merészkedtek. Az elmúlt években egyre több a hasonló eset, mivel sokan akarnak fotózkodni az állatokkal, hogy aztán feltöltsék a képeket a közösségi oldalakra.