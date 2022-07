A tenger alatti csővezeték és az élővilág

Azt talán tudjuk számos búvárfilmből, hogy az elsüllyedt hajókat nagyon hamar belakja a tengeri élővilág, és már van, ahol efféle mesterséges zátonyokkal is segítik az állatok „lakhatási” problémáját. Egy újonnan, a Frontiers in Marine Science szakfolyóiratban közzé tett tanulmány arról számolt be, hogy egy nemrégiben Angola partjainál létesített csővezeték környezetét miként lakták be az állatok. A jó hírek mellett sajnos az is kiderült a vizsgálatokból, hogy a vezeték fizikai akadályt képezve a tenger fenekére jutó szemetet is összegyűjtötte.

A tengerben sodródó szemét is megakadt a vezeték mellett. Forrás: Frontiers in Marine Science

A kutatók távirányítású merülő jármű segítségével figyelték meg a néhány éve, 700-1800 méteres mélységben lefektetett csővezetéket egy, az ipar és a tudományos szervezetek közti hosszú távú együttműködés keretein belül. Ezzel nemcsak a vezeték hatásait, hanem az egyébként igen kevéssé ismert angolai partvidéki élővilágot is megfigyelhették. Találtak tengeri uborkákat, tengerirózsákat, tengericsillagokat, és persze halakat is, ezek száma a csővezeték előtti időhöz képest növekedett. A kutatók szerint ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a cső a táplálékul szolgáló szerves maradványokat, törmeléket is megfogta (nem csak a szemetet).

A csővezeték mentén felhalmozódó szerves anyag az élővilág számára kedvező helyzetet teremt. Forrás: Frontiers in Marine Science

A kutatók szerint, bár a felvételekből nem lehetett minden állat faját megállapítani, könnyen lehet, hogy a területen olyan állatok is élnek, amelyek újak a tudomány számára, ezért a későbbiekben további vizsgálatokat is végeznek majd a helyszínen. Ezzel egyrészt szeretnének pontosabb képet kapni a faji összetételről, másrészt pedig megfigyelni azt, hogy hosszabb időtávon miként viselkedik az állatvilág a csővezeték közelében. Az itt szerzett tapasztalatokat fel lehet majd használni olyan más helyszíneken is, ahol a döntéseket az ember alkotta építményekről (akár újak, akár a már nem működő fúrószigetek) annak élővilágra gyakorolt hatásai alapján kell meghozni.