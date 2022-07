Fára mászó varangyok

A varangyok, eddigi ismereteink szerint szigorúan talajlakó békák, amelyek – leveli rokonaikkal ellentétben – nem másznak fára, még a lábaik is túl rövidnek tűnnek ehhez, s karmaik se nagyon vannak, amelyekkel kapaszkodnának. Azonban néhány éve, amikor mogyorós peléket és denevéreket kerestek egy felmérés során Anglia és Wales erdeiben, több mint 50 varangyot is találtak a fák üregeiben, illetve a pele-fészekdobozokban. A Cambridge-i Egyetem kutatói és egy brit vadvédelmi alap (PTES) szakemberei közösen végezték a felméréseket, a kutatást vezető Dr. Silviu Petrovan elmondta: „Igen izgalmas és fontos felfedezés ez számunkra, Európa egyik legelterjedtebb kétéltűi, a barna varangyok megőrzése és ökológiájának megértése szempontjából. Azt tudtuk, hogy a barna varangyok kedvelik az erdőket mind a táplálékkeresés, mind a telelés során, de úgy tűnik, sokkal összetettebb kapcsolatuk van az erdő fáival, mint tudtuk.” A kutatók a PLOS One folyóiratban ismertették a felfedezést.

Példa a fákon talált varangyra, piros négyzet jelzi a fán az odú helyét. Forrás: PLOS One

Eddig talán egy maréknyi feljegyzés szólt arról, hogy varangyokat találtak fákon Nagy Britannia területén, épp ezért sose volt része a kétéltűek után kutató felméréseknek a fák világa – ellentétben a denevéreket és peléket kereső vizsgálatokkal, mint most is történt. Az eset arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos, hogy a különböző élőlényekkel foglalkozó természetvédők megosszák egymással az adataikat, s az is kiderült, hogy még egy jól ismertnek hitt, hétköznapi fajról is lehetnek új ismeretek. Egyelőre még nem tudni, mi vezeti a varangyokat a fára, talán élelmet keresnek, vagy esetleg ragadozójuk, parazitáik elől bújnak e szokatlan helyekre.

Másik példa a fákon talált varangyra Forrás: PLOS One

A mostani felméréseben számos olyan faodúban is voltak békák, amelyek igen kicsik voltak s amelyeket a talajszintről nem is lehetett látni, a kutatóknak elképzelésük sincs, miként vették azokat észre a varangyok, s hogyan jutottak fel oda, alapvetően az se világos, mennyire nagy kihívás e kétéltűek számára a fára mászás. Az azonban bebizonyosodott, hogy a fák odvai az eddig hittnél is fontosabb ökológiai szerepet töltenek be, ez ismét felhívja a figyelmet az idős fák védelmére is.

A későbbiek során célzottan békákat kereső felmérésekre is szükség lesz, amelyekben tisztázzák a fák és a varangyok kapcsolatát, de már született egy applikáció is, amelyen keresztül bárki jelezheti, ha varangyot talált egy fán.

Nagy Britannia területén a barna varangyok száma az elmúlt 30 évben a korábbi harmadára csökkent.