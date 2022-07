Sarki csérek és a toxikus algák

A sarki csér hatalmas utat jár be minden évben: a két sarkvidék közt ingázik, a nyarat az északin tölti, itt költ, többek közt Alaszkában is. 2015-től azonban gyakoribbá vált a madarak pusztulása, amiről eddig csak annyi volt biztosan ismert, hogy a szokásosnál melegebb vízhőmérsékletek idején történtek. A 2019-ben elpusztult madarak esetét vizsgálva megszületett az eredmény: az állatok szervezetében olyan, algák által termelt toxint találtak, amely a táplálékláncban halmozódva jutott el a madarakig. Mind a csérekben, mind a zsákmányállataikban kimutatták a szaxitoxin nevű idegméreg maradványait, ez pedig egyértelművé tette a kapcsolatot a toxikus algavirágzások és a madarak pusztulása közt, számolt be az USA Geológiai Szolgálata (USGS).

Alaszkai sarki csér fióka Forrás: inaturalist

„Bár nem újdonság a toxikus algavirágzás Alaszkában, annak az élővilágra kifejtett hatása, úgy látjuk, növekszik” – mondta Caroline Van Hemert, a USGS vadbiológusa, a Harmful Algae szakfolyóiratban közzé tett kutatás vezetője. „Csak most kezdjük megérteni, milyen hatása van ennek a tengeri madarakra és az ökoszisztémára.”

Algavirágzás a Bering-tengeren Forrás: Earth Observatory

A szaxitoxint termelő ártalmas algák virágzása világszerte gyakoribbá válik, ahogy emelkedik az óceánok hőmérséklete. Alaszkában, ahol a klímaváltozás hatása fokozottabban érvényesül, 2015-től kezdődően észlelték a madarak pusztulását. Bár gyanakodtak éhezésre is, az algák termelte idegméreg leleplezésével vált teljessé a kép. Az, hogy épp hol vannak ilyen mérgeket termelő algavirágzások, a sok ezer kilométernyi alaszkai partvonal mentén igen nehezen követhető