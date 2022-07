Táplálékkiegészítő rókák számára

Az Aberdeeni Egyetem kutatói, skót és francia kollégáikkal a Skót-felföld rókáinak étrendjét azok ürüléke alapján vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy a második leggyakoribb DNS-töredék a kutyáké volt. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a rókák kutyát ennének, csupán a kutyák ürülékét. A kutatók mérései alapján a kutyaürülék energiatartalma igen közel van a vad táplálékéhoz, így ínséges időkben igen fontos táplálékkiegészítőként szolgálhat.

A Cairngorms Nemzeti Park területén végzett vizsgálatokat eredetileg azzal a céllal indították, hogy kiderítsék, miként élhet békésen egymás mellett a róka és a hasonló étrendű, életmódú nyuszt, ennek része volt, hogy a két faj eleségei közti különbségeket igyekeztek megismerni. Míg a rókák ürülékének közel 40 százalékában kimutatták a kutya eredetű DNS-t, addig a nyuszt esetében gyakorlatilag teljesen hiányzott. (A leggyakoribb táplálék a mezei pocok volt egyébként mindkét ragadozó esetében.)

Miközben számos fajról köztudott, hogy elfogyasztja a saját ürülékét (pl. a nyúl), azonban egy idegen fajét fogyasztó állatról eddig nem nagyon voltak feljegyzések. Az eredményekre hagyományos étrendi vizsgálatokkal nem bukkanhattak volna rá, erre kizárólag a DNS-alapú vizsgálatok adtak lehetőséget. Talán emiatt is olyan kevés a hasonló, fajok közti esetekről az információnk. Az Ecology and Evolution folyóiratban közzé tett tanulmányban arra is felhívta a figyelmet a kutatócsoport, hogy az embernek még egy eddig nem ismert módon van hatása a vadállatok életére.

„Ahogy a madáretetők kihelyezésével is bizonyos fajok számára előnyös, mások számára kirekesztő helyzetet nyújtunk, úgy a kutyáink ürüléke is hasznára válhat a rókáknak, szemben a versenytársaikkal, vagy a zsákmányfajokkal” – mondta Xavier Lambin professzor, a kutatás egyik résztvevője. A kutyarülék fogyasztásának azonban nemcsak étrendi-ökológiai kérdései vannak, hanem betegségek, élősködők terjesztésében is szerepet játszhat.