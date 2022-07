Rahmé Nikola felvételei mindenkit lenyűgöznek, olyan módon mutatja be a kevésbé kedvelt állatokat, hogy a színek, formák, részletek sokaságában elveszve már nem is vesszük észre, hogy egy pók vagy egy bogár fotója van előttünk. A nagyszerű képeket a National Geographic is megjelentette weboldalán.

De vajon minek köszönhetik az ízeltlábúak ezt a szépséget?

Egy virágdíszbogár-faj, az Anthaxia croesus fantasztikus színei türkiztől liláig. Forrás: Rahmé Nikola

A külsejüket borító és védő kitinpáncél része annak a hatalmas evolúciós sikernek, amelynek révén ma az ízeltlábúak a tengerek mélyétől a sarkvidékekig minden helyszínt meghódítottak, s a legsokszínűbb csoporttá váltak az állatvilágban.

Álskorpió (Neobisium-faj) – ezek az apró lények csak küllemükben, ollós végtagjukban hasonlítanak a skorpiókra. Számunkra még hasznosak is, ha a lakásunkban összefutunk egy képviselőjükkel (már ha észrevesszük a milliméteres apróságot), tudhatjuk, hogy a molyok, vagy más, a lakásban károsító apróságok szakértő gyérítő „kezekben” vannak. Forrás: Rahmé Nikola

A sokszínűség ezúttal szó szerint is érthető, hisz a kitin olyan természetes polimer, amelyből kialakítható az a mikroszerkezet, melynek hatására színjátszó vagy fémes árnyalatokat ölt egy-egy állat.

Egy madagaszkári lepkefaj (Chrysiridia rhipheus) szárnypikkelyei is a szerkezeti színek ékes példái, a fémes fénylés minden esetben ennek köszönhető. Forrás: Rahmé Nikola

Nem szükséges tehát az energiaigényesen előállítható pigmentek korlátozott számban rendelkezésre álló készletéből választani, ha egy bogár ragyogni akar, enélkül is sikerülhet neki.

Egy kis fémdarázs (Holopyga-faj) portréja Forrás: Rahmé Nikola

Azt csak a legújabb kutatások kezdik feltárni, mi mindenre is lehetnek jók ezek a fantasztikus színek és minták. Nemrégiben derült fény arra, hogy a számunkra leginkább látványos, fénylő és színjátszó árnyalatú bogarak kevésbé válnak a rájuk vadászó madarak zsákmányaivá.

Galéria Színpompás világ A mogyoróormányos (Curculio nucum) hosszú „orrát" arra használja, hogy megfúrja vele a mogyoró növekvő termését, s majd abba helyezi el petéit. Forrás: Rahmé Nikola Színpompás világ A selymes lombormányos (Polydrusus formosus) zöld színét a testét borító apró pikkelyeknek köszönheti. A zöld is szerkezeti színként jelenik meg ezeken az apró bogarakon. Forrás: Rahmé Nikola Színpompás világ Deres bikapók (Eresus hermani) nősténye. A bikapókok nőstényei ritkán kerülnek szem elé, bár külsejük szépségében a bájos mackósság ellenére is elmaradnak a kisebb termetű hímek látványos, piros-fekete mintáitól. Forrás: Rahmé Nikola Színpompás világ Égerfa-díszbogár (Dicerca alni) „svájci bicska" jellegű lábvége: kapaszkodásra és tapadásra egyaránt alkalmas függelékei vannak. Forrás: Rahmé Nikola Színpompás világ A tűzvörös pattanóbogár (Anostirus purpureus) portréját felületes szemlélőként akár szarvasénak is gondolhatnánk. Forrás: Rahmé Nikola

Más esetekben jól ismert, hogy a szerkezeti színeknek a hőszabályozásban is fontos szerep jut, és ki tudja még, mi fog kiderülni erről a számunkra szép tulajdonságukról!