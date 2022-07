Kicsi az agya, de mégis okos ez a darázs

A Michigani Egyetem kutatói régóta vizsgálják a feléjük honos, és igen közönséges, Polistes fuscatus nevű papírdarázsfajt. A hazai papírdarazsaktól eltérően e faj olyan családokban él, amelyeknek több királynőjük is lehet, s már korábbi vizsgálatokkal igazolták, hogy ennek köszönhetően a darázsfaj dolgozói képesek megkülönböztetni a velük egy családban élő egyedeket azok arcvonásai alapján, s az ismeretlenekkel agresszívebben viselkednek. Ezek a tulajdonságok azt is jelentik, hogy meglepően hosszú távú memóriával rendelkeznek ezek a kis rovarok, s a cselekedeteiket meghatározzák a másik egyeddel való korábbi találkozások emlékei. Korábbi vizsgálati eredmények szerint e faj szolgáltatta az első bizonyítékot gerinctelenek köréből az ún. tranzitív következtetésre, amit a logikus gondolkodás egy típusának is nevezhetünk. Ez azonban még nem elég: a legújabbak szerint a faj képes elvont fogalmakat is alkotni, s a vizuális jeleket szagjelekké tudták alakítani.

A kutatók azt vizsgálták, hogy az azonos-különböző fogalmát képesek-e a darazsak megérteni, ezek a legegyszerűbb elvont fogalmak. Betanították őket arra, hogy két vizuális, vagy két illatanyagból álló ingert meg tudjanak különböztetni. Az ingerpárok vagy azonos, vagy különböző dolgokból álltak (azonos, vagy különböző színek, darázsarcok, illetve illatok). A darazsakat enyhe, kellemetlen de ártalmatlan áramütésekkel „jutalmazták” az ingerpárok egyike esetében.

Eztán a darazsaknak addig nem látott ingerpárokat mutattak, vagy egyformákat, vagy különbözőeket, s megvizsgálták, hogy képesek-e a megfelelő párt kiválasztani annak érdekében, hogy elkerüljék az áramütést.

A kérdéses papírdarázs egyedeinek arca különböző, az már kiderült pár éve, hogy képesek egymást az arcuk alapján megismerni és megkülönböztetni. Forrás: UM /Elizabeth Tibbetts

A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzé tett eredmények szerint az előzőleg betanított állatok a tesztek több mint 80 százalékában a megfelelő ingerpár mellett döntöttek! A kutatók szerint ez azt jelenti, hogy képesek voltak elsajátítani az azonos-különböző fogalmát, s azt alkalmazni addig nem ismert ingerek esetére is. Eleinte úgy tudtuk, hogy az elvont fogalmak kialakításához magas fokú kognitív képességek szükségesek, és csak a főemlősök voltak rá képesek, később csatlakoztak egyes madarak vagy a delfinek is, ám a darazsakkal ez most az a második eset, hogy egy gerinctelennél is kimutatták e képességet (az első a háziméh volt).

Ami különlegessé teszi őket, hogy nagyságrendekkel kevesebb idegsejt alkotja az agyukat, és mégis sokkal gyorsabban tanulták meg e fogalmakat, mint például a galambok: mindössze 8 ingerpár után már készen álltak a tesztre, míg a galambnak ehhez 100 ingerpár kellett. A kutatók szerint ez annak is köszönhető, hogy a darazsakat olyan információk megkülönböztetésével tanították be az egyforma-különböző fogalmaira, amelyek a saját életük, viselkedésük szempontjából is számításba jöhetnek.