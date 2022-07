„12 éve járom a Szigetközt fotómasinával a kezemben. Az utóbbi egy évben egy túrakajakkal a vízen örökítem meg a természet szépségeit. Ezzel a módszerrel olyan helyekre is be tudok menni ahova eddig nem sikerült. Eddig több mint 1100 kilométert tettem meg a szigetközi ágrendszerben kajakommal. Egy ilyen túra során jutottam be egy rejtett kis öbölbe, és itt pillantottam meg a nyércet először. Azóta több alkalommal sikerült még lencsevégre kapnom táplálkozás közben is, sőt egy szenzációs fogással is megörökítettem, amint egy kb. 50 centiméter nagyságú szürke harcsát ejtett el és evett meg a falánk ragadozó” – ismerjük meg a fotózás történetét Lakatos Krisztiántól.

Galéria Újabb inváziós faj hazánkban? Amerikai nyérc Forrás: Lakatos Krisztián Újabb inváziós faj hazánkban? Itt egy tavi béka bánta a találkozást. Forrás: Lakatos Krisztián Újabb inváziós faj hazánkban? A falánk ragadozó egy gébbel a szájában. Forrás: Lakatos Krisztián Újabb inváziós faj hazánkban? Pillanatok alatt elfogyasztotta a gébet. Forrás: Lakatos Krisztián Újabb inváziós faj hazánkban? A termetes harcsával is megbirkózik. Forrás: Lakatos Krisztián Újabb inváziós faj hazánkban? Forrás: Lakatos Krisztián

Hogy pontosan beazonosítsuk a fajt, Csorba Gábor segítségét kértük. A Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa elmondta, a fotókon amerikai nyércet láthatunk. A faj hazánkban nem őshonos, de prémjéért az 1950-es évektől tenyésztették nálunk (ez 2021-től már nem engedélyezett), így valószínűleg egy elszabadult példányról lehet szó. Magyarországon állandó, illetve vadon szaporodó állományáról eddig nem volt adatunk, de ezek a megfigyelések valószínűsítik, hogy az amerikai nyérc megtelepedett Ausztria-Magyarország-Szlovákia határvidékén.